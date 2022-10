Entraron a robar al supermercado Ahorro de Villa Udaondo

Tres delincuentes robaron a mano armado el supermercado La Tradición del Ahorro con franquicia del Día % de Villa Udaondo, ubicado sobre la calle De La Tradición 185.

El robo dado a conocer en las últimas horas fue el jueves en horas de la tarde cuando el comercio estaba con atención al público. Al comercio ingresaron los falsos clientes -delincuentes- y uno de ellos armado con un pistola e inmediatamente amedrentó a la cajera y los clientes para que entregue el dinero de la recaudación.

Según la información a la que tuvo acceso Diario La Ciudad, tras el robo, los malvivientes escaparon del lugar y uno de ellos quedó grabado por una cámara de seguridad del supermercado. Fuentes judiciales se encuentran analizando cámaras de seguridad del supermercado y municipales para lograr dar con los delincuentes.

La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía 1 de descentralizada de de Ituzaingó junto a la Comisaría 3ra de Las Cabañas.

Alerta de los vecinos

Una cliente alertó a los vecinos de Villa Udaondo para que tengan cuidado a la hora de estar en la calle porque están sueltos delincuentes que robaron en el supermercado “Día de la Tradición del Ahorro”

Así lo cuenta: “Yo estuve ahí, él me abrió la puerta cuando entré y me mostró el arma, la tenía en la cintura. No estoy segura, creo que eran tres porque me pasaron cuando me dirigía al Día iban caminando rápido. Yo no me di cuenta de nada hasta que ese de la foto me mostró el arma me quedé mal”.

Otra vecina dijo a la misma página de Facebook donde los vecinos escriben distintas actividades del barrio Villa Udaondo, que tangan cuidado porque andan robando. Son tres y tiene armas.

Por Ramón González