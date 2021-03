Eric recibió un nuevo corazón después de 2 años en la lista de trasplantes

Tras casi dos años en lista de espera para trasplante de corazón, Eric ahora tiene un nuevo corazón a sus dos años y siete meses de edad.

“El Viernes 29 de Enero, estaba volviendo del trabajo y durante el viaje, recibí una llamada de la Doctora que me dijo que había operativo para Eric. Los médicos llegaron a casa a las nueve de la noche de ese mismo día”, recordó Natalia “Katry” Parra, abuela de Eric.

“Al día siguiente, Eric ingresó al quirofano. Desde que partió de su casa hasta llegar al hospital, en todo momento estaba contento y decía que iba a su otra casa: el hospital a sacarse su corazón lastimado”, agregó.

La operación comenzó a la una de la mañana y terminó a las seis. Los especialistas de la salud, informaron que había salido todo bien y habría que esperar para la recuperación. “Fue algo emocionante porque él estaba acostado en la camilla y cuando iba a ingresar al quirófano, se bajó el barbijo y le dijo a su mamá: ‘Quedate tranquila, porque me voy a sacar mi corazón lastimado y me voy a portar bien’; luego se volvió a poner el barbijo y saludó a su mamá con el dedo pulgar.”, explicó.

Por su parte, Katry se encuentra activa trabajando en la difusión y concientización en donación de órganos para salvar vidas, con la consigna de ‘Los órganos no van al cielo’. “Muchos bebés fallecen esperando un órgano, porque nunca llega o llega tarde. Al estar tanto tiempo en lista de espera, como en este caso, que el corazón al no funcionar bien, no bombea sangre correctamente en el cuerpo y eso hace que se vaya deteriorando los demás órganos. Es una espera muy larga, triste, angustiante, con varias internaciones de por medio. Eric pasó hasta por una insuficiencia cardíaca.

No dejo de pensar en los papás del donante, de ese angelito que en paz descance. Es muy dura la situación. A veces uno no está bien informado y piensa que hay que esperar que muera un bebé para poder salvar a otro, y la realidad es que no es así.

Tenemos que entender la palabra donación, tenemos que entender que cuando uno fallece, nuestra alma descansa en paz; y lamentablemente, todo nuestro cuerpo se termina pudriendo. Hay mucha gente que espera un trasplante y esos órganos le pueden dar vida“, concluyó.

Actualmente, Eric tiene el alta médica, pero bajo tratamiento para tener una adaptación adecuada.

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: Un corazon para ERIC