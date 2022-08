Ituzaingó: Sergio Crego confirmó que Larreta arma su propio espacio por fuera de Di Castelnuovo

Hace tan solo unos días, en el municipio de Ituzaingó, se produjo un encuentro que dejó entrever la posibilidad de que Horacio Rodríguez Larreta pise fuerte en el distrito. Dario Kubar, uno de los hombres cercanos al jefe porteño, mantuvo una reunión con varios referentes de Juntos por el Cambio en esta localidad. Al parecer, los abucheos que recibió Mauricio Macri habrían llegado hasta sus oficinas y despertaron su interés en pos de establecer su propio camino. A propósito de este tema, en exclusiva desde Diario La Ciudad, entrevistamos a Sergio Crego, un importante empresario del transporte en el barrio que formó parte de esta reunión con la mira puesta en 2023.

“Horacio está convenido de querer estar y se presenta como una opción. Tiene varias diferencias con los demás, principalmente en no agitar ni fomentar la grieta. Es un tipo que se adapta al trabajo. Lo veo con muchas convicciones y con ejemplo. Va a ser un candidato muy posible y es el que elegimos”, reconoció. A su vez, agregó que “ya demostró una muy buena gestión en la Ciudad, producto de estar al lado de la gente, recorriendo los barrios. Sería muy interesante su postulación, no veo del espacio otro candidato firme con su capacidad, su voluntad y su entrega. Yo me referencio en Horacio Rodríguez Larreta y en Diego Santilli, los veo con ganas y formándose para ello. Ellos están preparando y preparados para hacerlo”.

También podes leer Ituzaingó: jornadas de vacunación en los establecimientos educativos

En relación al encuentro que mantuvo con Darío Kubar y la irrupción de “Estamos”, una agrupación creada por el ex intendente de General Rodríguez, sostuvo que es un espacio “que está del lado de la gente, por fuera de los candidatos tradicionales y que pueda caminar aprendiendo de los errores. Son dirigentes alejados de Juntos por el Cambio, ya que no encontraron allí una visión tan abierta o tan inclusiva. Aglutina a sectores de todos lados, peronistas, radicales, del centro. Busca ese camino que sería de ampliar el espacio a todos los sectores. A varios dirigentes de Juntos se les reclama que no escuchan. Tanto Diego como Horacio tienen ese don”.

Crego se refirió al estado actual del país y a la asunción de Massa

Producto de la crisis económica en la que se ve atravesada la Argentina, Sergio Massa ingresó al equipo económico con el objetivo de darle certidumbre a los mercados y estabilidad a una situación muy compleja. En este sentido, Sergio Crego señaló que hubo un descalabro total en materia macroeconómica que afectó tanto a las personas como así también a las empresas.

“Nos empobrecimos como nunca antes en la historia, somos uno de los últimos países en sueldos promedio en la región, creció la inseguridad y empobrecieron las empresa. Es un descalabro macroeconómico que nos va a costar años resolver. Ojala que Sergio Massa en el ministerio de economía pueda hacer algo y acomodar un poco. Entre la pelea interna y los egos, lo veo muy difícil”, concluyó.