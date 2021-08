Escritorxs del Conurbano: Hoy Ezequiel Olasagasti

“El ambiente literario del oeste es algo hermoso, muy variado y rico, que nada tiene que envidiarle al ambiente de Capital”, sostiene Ezequiel Olasagasti, escritor y periodista de Morón, donde está “su lugar en el mundo”.

En el mundo de las letras, Olasagasti escribió “El hueco del relámpago” (2015) y “Espejo Convexo” (2017). Su último libro, “La gente dice amar la lluvia” (2020) nació en plena pandemia y supo adaptarse y sobrellevar las circunstancias.

Como periodista, Ezequiel conduce el programa de radio “No me hables tan temprano”, además de colaborar con el medio deportivo Globalonet.

La Ciudad charló con el escritor conurbano acerca de su trayectoria, lxs colegas y amigxs, sus influencias y las redes que lo sostienen.

¿Cuándo empezaste a escribir?

Empecé a escribir de pibe, a eso de los 8 o 9 años. Lo tomaba como un juego, igual que dibujar. Pero con el tiempo me iba gustando cada vez más y sentía que iba mejorando poco a poco.

¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Yo arranqué a escribir porque miraba muchos dibujitos de chico. Y me fascinaba tanto mirar esas series y caricaturas en la tele que sentía que tenía que hacer mis propias versiones, como cuando uno se pone a dibujar a sus personajes favoritos. Al principio, intentaba hacer mis propias versiones de series que miraba o de cuentos que leía en los cuadernos de actividades de la escuela. Se podría decir que arranque haciendo adaptaciones.

Con el tiempo, eso me sirvió de base para inventar mis propias historias con mis propios personajes. Mis viejos me ayudaban mucho comprándome libros e interesándose por las historias que hacía. Me daban confianza.

¿A quienes consideras tus referentes en lo literario?

Cuando empecé a leer libros más complejos y con la intención de aprender a escribir, mis primeros referentes fueron Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Los mitos y leyendas griegas y los Clásicos de la literatura gauchesca, como Martin Fierro y el Santos Vega. Hoy en día, tengo muchos más referentes, como José Saramago, Samanta Schweblin, José Sbarra, Roberto Bolaño, Albert Camus, Horacio Quiroga y muchísimos más.

¿Cuáles son tus influencias?

Antes, hubiera dicho que mis influencias y mis referentes eran los mismos. Pero ahora trato de no verme influenciado por esos escritores en cuanto a la forma. Tal vez sí en cuanto a temática y en que la mayoría son del palo del cuento. Hoy, más que nada, estoy más influenciado por el tipo de historia que por el autor.

“Creo que el público está más interesado en las historias del conurbano, sacando un poco ese epicentro que tenía CABA”, sostiene Olasagasti.

¿Qué pensás del ambiente literario del oeste?

Es un ambiente hermoso y con una identidad muy marcada. Creo que, junto a zona sur, son de los focos literarios más ricos con varios artistas, e incluso ciclos literarios que no tienen nada que envidiar a los ciclos de capital que, por mucho tiempo, fueron los únicos.

Durante mucho tiempo se hizo el ciclo “Crudo y cocido” de la escritora Giselle Aronson, donde tuve el honor de participar junto a mi amiga Erica Vera.

En La Matanza también hay un movimiento literario muy grande y unido de autores que se apoyan mucho entre sí. También, destaco mucho el laburo de los escritores Pablo Bauchiero Chávez y Jorge Iglesias en la zona.

¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritores del conurbano están ganando terreno?

Totalmente, y con mucho mérito. Creo que el público está más interesado en las historias del conurbano, sacando un poco ese epicentro que tenía CABA. Hace poco, varios autores sacaron una antología de relatos sobre el conurbano con plumas geniales como la de Fernando Verissimo, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, entre otrxs.

Adentrándonos en tu propio material, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué?

Siempre traté de ser multifacético con lo que escribo, probar cosas nuevas. Aunque lo que más me gustó siempre fue lo fantástico, el terror y la ciencia ficción, me gustaba encarar cualquier género nuevo que encontraba.

De mis cuentos, me gustan los que siento que tienen una idea original como “La historia incuestionable” de mi primer libro. Me gusta uno de mi segundo libro llamado “Radiografía” porque es el primero que escribí de una forma más desarrollada y con personajes. Y, de mi último libro, me gusta uno que se llama “30 años después” que fue un desafío, porque está en segunda persona y tiene un final sorpresivo que fue difícil de construir a través del relato.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Hay un mundo literario enorme, tanto en el conurbano como en Capital. Mi consejo es que se sumerjan en ese mundo. Que vayan a eventos, lecturas, presentaciones de libros. También, que hagan talleres o cursos literarios. Esto es fundamental, no solo para conocer el talento que hay, sino para aprender sobre el mundo literario y sus partes.

Es un mundo con mucha gente copada que te puede dar una mano enorme en la construcción de tu camino como escritor o escritora. Sugiero que aprendan mucho de la experiencia y los consejos que pueden darles.

El último libro de Ezequiel Olasagasti, “La gente dice amar la lluvia” fue editado por El bien del sauce, y se puede adquirir poniéndose en contacto con el escritor, a través de sus redes sociales.