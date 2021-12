Escritorxs del Conurbano: Hoy, Ludmila Herrera

“La referencia para escribir es el mundo, son lxs otrxs, es la misma experiencia humana de la vida”, sostiene Ludmila Herrera, escritora y música de Berazategui que encontró en la mezcla de la poesía-canción la forma de habitar el arte y el territorio.

La Ciudad charló con la artista acerca de sus inicios en el ámbito literario, sus referentas favoritas, la militancia feminista en el conurbano y las palabras amorosas para jóvenes escritorxs de la zona.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?



Empecé a escribir a los nueve, diez años en papelitos que me dejaba mi vieja en su escritorio en el jardín en el que era directora. No me podía dejar con nadie, así que me llevaba a su laburo y me sentaba en ese escritorio gigante con un montón de cosas. Les regalaba las poeminas (con exceso de rima debo decir) a las colegas de mamá y a toda persona que me agradara. Después escribía en casa o en donde fuera que me dieran un papel y algo para escribir. Mucho cuento al principio, un formato que más tarde abandoné y no volví a agarrar jamás.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?



Mi referenta literaria más importante es Pizarnik. La aparición del personaje de Alejandra en mi vida marcó un antes y un después en mi forma de escribir. Llegó a mis veinte años, como si fuera buscado.

Después está Violeta Parra, no puedo dejar de nombrarla porque uno de los formatos que más escribo es la canción. Creo que es justo nombrarlas a ellas dos por ahora, pero también pienso que la referencia para escribir es el mundo, son lxs otrxs, es la misma experiencia humana de la vida.

¿Qué pensás del ambiente literario del conurbano? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?



Creo que la movida literaria en el conurbano es muy basta, hermosa y diversa. La poesía conurbana muchas veces tiene algo que me encanta y es el pensamiento y sentimiento situado. Siento al poema más cerquita, más disponible.

En cuanto al mercado no lo sé, creo que todavía cuesta mucho pero sí me parece que, a comparación de cuando yo era chica, se ganaron bastantes espacios nuevos y que hacer algo como sacar un libro ya no es tan imposible. Las editoriales independientes abrieron muchísimo el juego.

Además de dedicarse a la poesía, Ludmila Herrera también hace música, y une en su arte su pasión por el poema-canción.

¿Cómo fue la experiencia de participar del laburo de poetas conurbanas de Aguante Las Pibas?



La experiencia con Aguante Las Pibas fue la primera que tuve con la poesía, no así con la música.

Tuve el agrado de cantar en movidas que organizaron y siempre me sentí muy cómoda, entonces cuando me propusieron llevar uno de mis poemas a las calles no dudé en participar. Sabía a qué grupo de manos iba mi poema, me puso muy contenta. Me pareció súper amorosa y necesaria la propuesta.

¿Cómo ves el ambiente literario (del conurbano y en general) para las mujeres escritoras?



No sé si tengo una opinión tan formada sobre ser mujer en el ambiente literario del conurbano, porque no lo habito tanto como para decir con certeza esto o aquello. Sí creo y noté que, como en todos los ambientes, cuesta que nos escuchen. Falta respeto de los otros ámbitos hacia la literatura en general. Cuesta ser parte a veces o jugársela y salir a leer.

Cuando salgo a tocar y elijo leer una poemina antes de un tema siento un poco de miedo por esto mismo: la escucha no se presta igual para la canción que para el poema, aunque en esencia sean muy similares. No me encontré con trabas pero si con esto, falta de interés o que el público atento y más amoroso sean las mismas pibas o disidencias y muy pocas veces varones.

¿Cómo ves la literatura de las mujeres? ¿Crees que el pinkwashing influye en el mercado a la hora de vender literatura de mujeres?



La literatura de mis compañeras nunca me deja de maravillar. Es refugio ante tanto ruido y dolor.

Sin duda, el pinkwashing es una estrategia más de este sistema que resume e invisibiliza un montón de tramados que componen temáticas muy importantes.

De tus propios textos, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué? ¿Cuál es tu último trabajo?



Uno de mis textos favoritos actualmente es uno que titulé “El cuento de la pibada” y lo escribí el año pasado a raíz del femicidio de Camila en Moreno. Y no puedo dejar afuera la música, así que también tengo que admitir que estoy encantada con Coda, un tema que compuse en Agosto de éste año. Todo lo pueden encontrar en mis redes @ludmilarherrera donde se completa esta mixtura de poema-canción de la que les hablo.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?



Le diría que los escritos, cuando se comparten, tienen la posibilidad de evolucionar o de transformarse, así como todo lo que compartimos con otrxs. Y que vale la pena salir a encontrarse. Que escriban sin miedo y sin reglas, que escriban como les salga de adentro. Que las palabras son de todes y son flexibles, amorosas. Y que ojalá se den el gusto de que sus escritos salgan a jugar y a encontrarse. Es una eterna búsqueda llena de encuentros y nos hacemos mucha falta.