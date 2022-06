Escritorxs del Conurbano: Hoy, Melisa Papillo

“La literatura escrita por mujeres tiene esa rabia que me gusta, tiene el sabor de lo conquistado, de lo que queda por conquistar”, comenta fervorosa Melisa Papillo, poeta oriunda de Caseros acerca de la relación entre las escritoras y el mercado editorial.

La Ciudad conversó con la poeta acerca de sus primeros versos, sus inicios en la lectura de poesía, sus poemas de su autoría que más prefiere, el pinkwashing y algunos consejos para escritorxs conurbanxs emergentes.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Es medio difícil ver el punto de inicio de la escritura. Para mí, los diarios íntimos fueron un comienzo. Después descubrí la poesía gracias a los manuales escolares. Recuerdo haber leído por primera vez en el manual de 6to grado el poema “Las moscas” de Machado y pensar “¿qué es esto que me vuelve loca?”

¿Cuál fue el primer libro que recordas haber leído? ¿Qué te llevas de ese primer encuentro?

A los 14 años una amiga de la escuela me preguntó qué quería para mi cumpleaños y le pedí libros de Neruda. Fueron los primeros libros de poesía que tuve y que leí enteros y releí tantas veces a esa edad. Creo que lo que no podía creer de la poesía era la forma, me estaba hablando del cielo, de un amor, del silencio de una manera que estaba en mi cabeza, en mi percepción, quizá, y nunca antes lo había visto así escrito.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

Mis influencias o referentes son varias. Seguramente al nombrar acá no estoy diciendo la totalidad. A veces lo que nos influye no podemos verlo del todo. Pienso en Juana Bignozzi, Clarice Lispector, Liliana Bodoc, Peter Semolič.

¿Qué pensas del ambiente literario del conurbano? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

No sé si concibo al conurbano como un valor en sí a esta altura en la que la multiplicación de la información y la movilidad de internet nos llevan a correr un poco los límites de las cosas y de las relaciones. El mercado editorial no tiene que ver en un punto con la zona, sino con las relaciones que se establecen entre las personas, y la publicación depende de un montón de factores que exceden lo territorial.

Sí creo que las lecturas, los eventos que se hacen en el conurbano, las políticas públicas en torno al arte y a la educación son muy importantes. Ahí es posible un encuentro con otrxs, un disfrute en el conurbano, descentralizado. Mueve escritores. Mueve lectores. Todo se mueve.

“La publicación es una anécdota, una linda anécdota, pero si no está el compartir los textos y el disfrute de lo propio y de otrxs en el antes y el durante, se transforma en nada.” Melisa Papillo acerca de los procesos de escritura y publicación.

¿Cómo ves el ambiente literario para las mujeres escritoras y para las disidencias?

Creo que fuimos ganando terreno y que, si en algunos espacios aún no sucede, estamos pendientes de eso para notarlo y recordarlo. Siempre hay más por hacer, más por cuestionar(nos).

¿Cómo ves la literatura escrita por mujeres? ¿Crees que el pinkwashing influye en el mercado a la hora de vender libros de autoras?

El mercado siempre se las arregla para vender. Hace su trabajo. Celebro que haya muchos libros, que se publique y que haya opciones para todos los gustos. La literatura escrita por mujeres tiene esa rabia que me gusta, tiene el sabor de lo conquistado, de lo que queda por conquistar. No creo que sea mejor ni peor que las escritas por otrxs, no voy a elegir leer algo porque la autora sea mujer.

De tu propio material, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué?

Tengo épocas en las que me gustan más unos que otros, hoy por hoy puedo decir que estoy más en sintonía con estos:

Desde la punta del árbol aquel caen

finalmente cinco, seis cotorras

que molestaban ya hace un rato.

No tienen canto, sólo un murmullo

constante, trueno desafinado.

Tampoco grácil vuelo,

sino un bravo golpeteo de alas.

Su verde mostaza se confunde

con manchones en el cielo. Su afán emprendedor es ensuciar lo ya opaco, decorar el gris.

El manjar de los dioses está para ellas

en las hileras de bolsas apiladas.

Las oigo tramar desde el alba

lo que van a hacer por la tarde.

Tienen un plan, no hay lugar para el rechazo. Se trata de comer en nuestras caras lo que creímos basura de saber estar en el desperdicio.

La belleza del paisaje acá

son bolsas negras picadas

por aves que no cantan, gritan, en cada vuelo: vecino, esto es para siempre,

venimos de a montones a quedarnos.

House

Son las cinco de la tarde, escucho música electrónica.

Hace algunos años la bailaba arriba de los parlantes

inspirada por las luces que se prendían y apagaban

por los vasos que corrían de una mano a otra

y subida allá arriba sentía el temblor

macabro interno que producía la música

los ojos entrecerrados, me dejaba llevar.

El temblor y yo éramos una

qué digo una, éramos miles

refractadas por los haces de luces.

Ahora casi la misma voz metálica me lleva

y trato de retener las imágenes que vuelven.

Estoy patinando en los recuerdos

practico el tarareo de las luces en la pista.

Esta música se parece al temblor de la vida cuando empieza

a la colisión del cuerpo contra el cielo

es el corazón en las piernas

el aliento como alfombra, volándonos

hasta que la última canción me saque alucinando de ahí.

¿Cuáles son tus próximos proyectos en lo literario?

Mi proyecto en cuanto a lo literario es escribir y leer, leer y escribir. También con Proyecto Medusa, con quienes publicamos Antecesoras, libro de traducciones de poetas estadounidenses e inglesas, estamos pensando un próximo trabajo.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Que comparta sus textos, que comparta la escritura, que disfrute del proceso de su propio trabajo y de leer a otrxs que estén en la misma. La publicación es una anécdota, una linda anécdota, pero si no está lo otro antes y durante, se transforma en nada.