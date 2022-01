Escritorxs del Conurbano: Hoy, Silvina Gruppo

“El conurbano es todo un mundo para construir en la ficción. Si por alguna razón, el texto pide conurbano, el texto manda”, declara Silvina Gruppo, una escritora que encontró en el mundo de las letras una forma de vivir lo propio y una identidad bien marcada.

La Ciudad charló con la autora de la novela “Oeste” acerca de sus inicios en el mundo de la escritura, el mercado editorial, el conurbano como ente y escenario y algunxs de sus referentes.

¿Cuándo empezaste a escribir?

Tengo una hermana gemela, entonces mi infancia fue en plural. Todo era “las nenas” esto, “las nenas” lo otro. A los nueve años, empecé a escribir unas poesías para el colegio y la escuché a mi mamá decir: “Silvina escribe”. Me abracé a ese verbo en singular todo lo que pude: Había algo para mí. Desde ahí que hice de la literatura mi vida.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

De adolescente iba a un taller de escritura con Mirta Botta y yo le decía que no me gustaba leer, hasta que un día sacó de su biblioteca “Canon de alcoba”, un libro de relatos eróticos de Tununa Mercado, y me lo prestó.

Con ese libro descubrí que en la literatura podía haber algo picante y a la vez mínimo, algo totalmente por fuera de lo pedagógico: No era para aprender algo cristalizado y rendir examen, era para disfrutar, para preguntarse cosas, para experimentar lo que no existía antes de esa lectura.

Aunque no me dedico especialmente a leer literatura erótica, siempre busco textos que se construyen desde la sensorialidad, desde la intimidad de los detalles, así que cualquiera que me permita ingresar en un mundo particular, me conmueve. “Claus y Lucas”, de Agota Kristof, es un gran ejemplo y, de lecturas más recientes, puedo nombrar “Poeta chileno”, de Alejandro Zambra, “Los llanos”, de Federico Falco, ”Otras cosas por las que llorar”, de Luciana De Luca o “Flores que se abren de noche”, de Tomás Downey.

¿Qué pensas del ambiente literario que habla sobre el conurbano? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs que tratan estas temáticas están ganando terreno?

No creo que ningún libro valioso haya surgido de la premisa “voy a hablar del conurbano”, sino que, el conurbano, si aparece como escenario o tema literario, será una necesidad orgánica del texto, la tensión de las voces, la forma de relacionarse de los personajes, las problemáticas que presenten.

Lo conurbano, entonces, no es un espacio, sino todo un mundo para construir en la ficción, algo para trabajar que no tenga nada que ver con un imaginario estereotipado lleno de lugares comunes. Si el texto, por alguna razón, pide conurbano, el texto manda. Y, claro, me parece necesario que tenga lugar y relevancia la obra de autorxs de distintas procedencias que propongan sus temáticas, no solo del conurbano bonaerense, sino de todo el país. Ojalá estén ganando terreno.

“La militancia de género está permitiendo la ampliación de nuestros derechos y una gran visibilidad de las problemáticas generadas por el patriarcado. Esto promueve un interés o una curiosidad en lo que mujeres, trans y no binaries tenemos para decir, así que es un gran momento para publicar: se están abriendo espacios”, reflexiona Silvina Gruppo sobre el ambiente literario para las mujeres escritoras.

¿Qué podés decirnos de tu novela “Oeste”? ¿Por qué la desarrollaste con esa marcada identidad conurbana?

Mi familia viene de distintas partes del conurbano, la rama paterna de Merlo, la materna de Garín. Crecí entre sus relatos y yo misma llegué a ver la urbanización (la llegada del pavimento, el agua corriente, el gas natural) combinada con las gallinas y las huertas en los fondos de las casas. Esa temporalidad en distintas capas simultáneas me pareció muy rica para mostrar las etapas de la vida de mi personaje.

La novela habla de una mujer mayor que enviuda y se encuentra con una libertad que no había tenido antes y eso la lleva a revisar todo lo que fue su vida. Está ambientada en una localidad imprecisa del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, pero el Oeste de esta novela es una metáfora más temporal que espacial, es el lugar en donde se pone el sol y la novela habla, justamente, del ocaso de una vida.

¿Cómo ves la literatura de las mujeres? ¿Crees que el pinkwashing influye en el mercado a la hora de vender literatura de mujeres?

Me interesa mucha de la literatura que hacen mis colegas mujeres. Pero tenemos que ser lectorxs inteligentes. A veces, entre literatura y mercado, se arma una tensión compleja, porque el mercado irá a buscar un poco a ciegas lo que vende, por eso muchas veces prolifera lo que ladra, pero no muerde. Hay que desconfiar si la corrección política reemplaza a la política.

De tu propio material, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué? ¿Dónde se pueden encontrar tus textos?

Mi novela “Oeste” fue publicada por Editorial Conejos en 2019 y se consigue con facilidad en librerías o se puede pedir directamente a la editorial. Ahora mismo estoy grabando el audiolibro de la novela.

Además, tengo más de cien relatos breves publicados en www.quetepensas.com

¿Qué consejo le darías a unx escritorx que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Le diría que primero escriba, corrija, se lo haga leer a pares y a personas que respete, reescriba y mande a concursos.

Y, para publicar, es importante conocer muy bien las editoriales antes de contactarse para preguntar si están dispuestas a recibir el material.

Sugiero visitar librerías que venden sellos independientes para ver cuáles son, qué y cuánto publica cada uno, qué géneros, qué estilos, cómo están compuestos los catálogos.

También es necesario tener paciencia después de mandar y no desanimarse ante los posibles rechazos.