Escruche en una peluquería de Martín Fierro en Villa Udaondo

Un peluquero y barbero denunció que delincuentes ingresaron a su local doblando la persiana y rompiendo el vidrio de la puerta de entrada para robar sus herramientas laborales. “La zona está “muy picante” con los robos“, afirmó el dueño del local.

Con bronca Matías Cerrato, en diálogo con Diario La Ciudad, contó que “a todos los inquilinos anteriores lo robaron de la misma modalidad” “la tiene fija con el lugar.”

El robo fue entre el viernes a la noche y el sábado durante la madrugada en un comercio ubicado en Martín Fierro 4712 de Villa Udaondo.

En su red social Facebook Matías, afirmó que al llegar a su local para comenzar su trabajo diario, se encontró con la sorpresa del robo: ” Hoy llegué a laburar y me encontré con ésto, la verdad es increible como hacen éstas cosas. Obviamente es más fácil que laburar todos los días…“.

Después también posteó pidiendo la colaboración a los vecinos para lograr encontrar sus herramienta de trabajo. Pero también para que no le pase a otros lo mismo

“Tras el robo vino la policía a local y solo tomaron mis datos y se fueron. No me dijeron nada y ahora tengo que comenzar de nuevo. Me tocó a mi”, le lamentó Matías.

El joven dijo que pidió a los vecinos si tienen imágenes de cámaras de seguridad para saber al menos cuantos ladrones entraron a su local que tiene el nombre “MC Estudio” que funciona como peluquería estilista, barbería y venta de calzados.

Por Ramón González.