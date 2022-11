“Espero que mi hijo no quede ciego” dijo la madre del joven atacado en el boliche “Roca Bruja

La madre del joven herido de un botellazo en el rostro en medio de una pelea con un conocido ocurrido dentro del conocido local bailable Roca Bruja, dijo hoy que su hijo “está en estado delicado” y que lo único que espera es que “puede ver otra vez”.

Así la manifestó Marcela, madre de Nicolás, el chico que el sábado a la noche decidió ir a bailar a Roca Bruja con unos amigos “Mi hijo está en un estado grave. Las heridas de ambos ojos es muy grave. Mi hijo es diabético y se cuida mucho la piel. Ahora esta en mi casa de alta y está medicado”.

Sobre lo sucedido la noche de la pelea contado por el hijo, “Nicolás estaba con unos amigos en una mesa en el boliche y él y un conocido comenzaron a discutir porque había mirado mal a una chica que estaba en el grupo. Lo golpeó directamente en la cabeza con la botella o una copa grande, aun no se que fue. Solo ahora me ocupo de mi hijo”

el local bailable donde se produce la pelea

Sobre el detenido añadió Marcela, “solo sabemos que está preso y que tardó varias horas en ser detenido porque estaba oculto en una casa. Lo que hizo ese chico es muy grave. Mi hijo está grave y no sabemos si pierde la vista”.

“Mi hijo me dijo a las 5.30 del sábado. –mamá venís a buscarme que me dieron un botellazo en la cabeza y no puedo ver nada- y salimos de inmediato al boliche con mi marido”, remarcó la mujer.

“Yo solo pido mi hijo pueda volver a ver, que no quede ciego. No puede pasar más eso en ningún boliche. No tiene que volver a ver otro Nicolás”, finalizó la mujer a la señal de noticias.

El hecho:

La pelea fue la madrugada del sábado en el interior del local bailable, cuando dos jóvenes discutians por una chica. Uno tomó una botella de vidrio y se la partió al contrincante en la cara. Todo luego fue controlado por amigos de ambos jóvenes. Todos estaba juntos.

En cuanto al agresor, que luego del ataque se escapó del boliche, fue identificado como Santiago Martínez, alias Dibu, de 19 años. Según fuentes policiales, el mismo se presentó en la Fiscalía Nº 3 de Morón, que estaba de turno en la madrugada del sábado, para ponerse a disposición de la justicia.

Un amigo en común de la víctima y del agresor, también presente esa noche, aportó una conversación de WhatsApp producida algunos minutos después del hecho.

“Perdón amigo. Nunca hice algo igual. No me conozco amigo”, escribió Martínez a ese amigo. “A mi no me tenés que pedir perdón de nada. Pero Nico tiene todo el pómulo para afuera”, fue la respuesta. Luego el atacante intentó justificar su actitud: “Me cansé wachx, todos me quieren pasar por arriba”. Para explicar esta ultima frase, luego mandó un audio de 21 segundos.

“Amigo, estás ahí conmigo bailando wachx, hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex… Dale. Yo fui y le dije ‘sos un wachín’. Está todo bien amigo pero no te la vayas a agarrar en frente mío y después te vengas a hacer el amigo. Pasan 10 minutos, wachx, y los veo juntos. ¿Qué voy a hacer, amigo? Toqué fondo. No sé ni que hice amigo.”.

La causa hoy:

El detenido de 19 años se negó a declarar por recomendación de la defensa. Ahora resta que la víctima se recupere y pueda dar su versión. Los informantes judicial indica que los peritos levantaron muchas pruebas en el local bailable. También se tomaron testimonios a amigos de la víctima y se avanza.

Por Ramón González