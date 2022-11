¿ Está bien hacer actos políticos de campaña electoral en las escuelas?

Existen códigos no escritos en la política que en general suelen respetarse. No son muchos, pero algunos hay. No usar a las escuelas para hacer actos políticos en campaña electoral, con convocatoria a militantes, dirigentes y funcionarios totalmente ajenos a la educación, es uno de ellos.

Son códigos no escritos quizá, por la obviedad de la negativa: usar las instalaciones de un colegio donde concurren nuestros hijos, transitar sus aulas, espacios comunes y llenarlas de banderas partidarias no es correcto, es éticamente cuestionable y de suceder, claramente repudiable. El colegio es el espacio común de una comunidad educativa que por naturaleza es amplia, diversa y políticamente heterogénea. Por respeto a esa comunidad, la política partidaria cuando está de campaña, intenta evitarla.

Desde las tribunas republicanas, asociadas al PRO, en este caso personificada en el Jefe de gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta, que durante algunas semanas y en pleno conflicto con las tomas en los colegios de la ciudad de Buenos Aires, se cansó de advertirnos que los colegios son “instituciones sagradas” que hay que defender e impedir que se contaminen con la política partidaria., hacer un acto de campaña en un colegio, es sencillamente un “sacrilegio”.

A 28 kilómetros de Buenos Aires, al parecer la cosa cambia. Aquellos principios inmutables que diferencian al Pro porteño de la barbarie peronista de conurbano, son mas flexibles y si te distraes, quizá sean negados más de 3 veces.

Un acto de campaña en uno de los colegios más conocidos de Ituzaingó

El último sábado, en el Colegio Tomas Edison, una institución educativa subvencionada por el Estado para la enseñanza pre-escolar, primaria y secundaria, el PRO presentó a su precandidato a intendente, Gastón Di Castelnuovo, junto a Diego Santilli y el pre candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta. También estuvo Mauricio Macri, aunque esta vez por video conferencia

¿Está bien usar los colegios para hacer actos de campaña?. NO, ¿entonces? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.