“Están invisibilizando a la primera mujer trans del chamamé”: La cantante Demir Hannah se refirió a los inconvenientes en su presentación de la Fiesta Nacional del Chamamé de este año

El pasado miércoles 17 durante la noche, la cantautora trans oriunda de Corrientes, Demir Hannah se vio envuelta en un episodio colmado de negligencia por parte de la organización de la Fiesta Nacional de Chamamé de este año, un acto que ella misma describió como “un intento de invisibilización que va en contra de los derechos humanos”.

Según relató la cantante en exclusiva a La Ciudad, había sido convocada para las diez de la noche y, sin embargo, fue movida de la grilla para presentarse luego de las tres de la madrugada, dejándola por fuera de la transmisión del Festival País de la Televisión Pública y sin registro fílmico de su participación en el evento.

“Esto no sólo ocurrió conmigo, sino también con otros artistas como Tito Ávalos, un chamamecero de gran renombre. Ante esto, yo quiero pelear por el respeto hacia lxs artistas”, resaltó Demir Hannah.

Al ser consultada por las posibles razones de su traslado en la grilla de la Fiesta Nacional del Chamamé, la cantante correntina descarta el mal clima y/o defectos técnicos y afirma que existe “una mano negra” detrás de todo esto: “Yo no quiero culpabilizar a la organización ni denostar a nadie. Solo quiero saber por qué me hicieron esto”, agregó.

Demir Hannah se convirtió en la primera mujer trans en presentarse en los escenarios de la Fiesta Nacional del Chamamé en el 2022. Fotografía: Ricardo Sena.

Por otra parte, la cantante insiste en que el encargado de técnica de la Fiesta Nacional del Chamamé, Osvaldo Burgos, “es el responsable número uno” de lo sucedido en la noche del pasado miércoles en los escenarios correntinos, no sólo con su presentación, sino con la de sus compañeros y compañeras artistas.

Asimismo, Demir Hannah se comunicó con el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, quien la recibirá próximamente para discutir lo ocurrido y que, según la cantante, “se mostró muy afligido por lo que pasó con lxs artistas”.

Respecto a las repercusiones que podría llegar a tener su reclamo, Demir Hannah insiste en que posiblemente su búsqueda de respuestas termine con más daños que beneficios: “Es muy probable que a mí no me convoquen más para participar de la Fiesta Nacional del Chamamé, pero yo quiero hacerme eco de lo que me pasó a mí y a mis colegas, quiero exigir que nos respeten”, destacó la artista, quien trabaja de forma completamente autogestiva, sin la asistencia de ningún productor y/o agencia que la respalde.

El Chamamé fue declarado como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y se convirtió en el tercer bien cultural argentino en alcanzar esa distinción, luego del tango y el fileteado porteño. En ese sentido, Demir Hannah busca alcanzar a las organizaciones internacionales para que le brinden su apoyo en esta búsqueda de respeto hacia la primera mujer trans en formar parte de la tradicional música y danza del Litoral argentino.