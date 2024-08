Este sábado se proyectará el documental "Lago Escondido: soberanía en juego" en Ituzaingó

La obra audiovisual, del director Camilo Gómez Montero, narra aquellos hechos sucedidos durante la realización de la "Séptima Marcha al Lago Escondido" que tuvo lugar en 2023. A través de la cámara, se puede apreciar como un amplio grupo de militantes argentinos -llegados desde diferentes rincones del país- se interna en las rutas y montañas de la Patagonia "marchando contra la usurpación" que realiza el multimillonario británico Joe Lewis.



"Lago Escondido: soberanía en juego" ya fue proyectada en diferentes puntos del país -incluso en la Federación de Rusia durante la realización del Festival Mundial de la Juventud 2024- y llega este sábado 17 de agosto a Ituzaingó de la mano de una de las protagonistas de aquella movilización llevada a cabo en 2023, Yamila Bazán. Ella es militante peronista, integra el Partido Justicialista de Ituzaingó, participa de la Marcha al Lago Escondido desde hace ya tres años y se mostró muy contenta por la proyección del documental: "es la primera vez que se hace en Ituzaingó, luego de más de 100 proyecciones que se realizaron en otros lugares".

Esta proyección tendrá lugar en el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848, Ituzaingó Centro), desde las 18:00hs de este sábado 17 de agosto. "Está invitado el padre Paco Oliveira, que fue marchante, y también vendrá Gustavo 'El Flaco' Bellido, quien es ex combatiente de Malvinas y marcha todos los años por la soberanía del Lago Escondido", le informó Yamila Bazán a La Ciudad.

Crédito: imágenes correspondientes a la producción del documental "Lago Escondido: Soberanía en juego".

"Participé por primera vez, junto a mi compañero, de la sexta marcha que por cuestiones logísticas no pudimos subir y ya en la séptima nos sumamos como marchantes", relató Yamila. "Esa fue una de las marchas que mas repercusiones tuvo, por los niveles de violencia que hubo", remarcó la ituzainguense que hace tres años asiste a esta gran movilización que convoca a manifestantes de todo el país.



A esas declaraciones, se le suman las palabras que detallan el documental en su sinopsis: "Los militantes, por caminos ancestrales, lagos y montañas, deben enfrentar no solamente a las fuerzas de la naturaleza, sino además, a grupos de matones paraestatales financiados por el magnate británico". La jornada -que es abierta y no requiere de inscripción previa- contará, luego de la proyección del documental, con un espacio de debate e intercambio.