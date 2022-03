Este viernes habrá en Ituzaingó una jornada para mantener viva la memoria

En el marco del 46° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar, este viernes habrá una jornada de reflexión y debate en el bar cultural “Qué hay de ti?” ubicado en la Avenida Néstor Kirchner 21426, Ituzaingó Sur. Con la consigna “Nos reencontramos para mantener viva la Memoria”, desde el espacio invitaron a participar del evento que será de 19:30 horas a 22:30 horas.

Para saber más sobre la actividad, La Ciudad se contactó con su organizador, Diego Amable, quien explicó: “La idea es hacer un debate donde veamos cómo podemos recuperar la memoria; de qué manera podemos intervenir para que la historia no se vuelva a repetir”.

La jornada contará con la presencia de Griselda Aibar, cuyo hermano Alejandro, quien estudiaba en el Colegio Manuel Belgrano de Merlo, fue desaparecido durante la dictadura. “Va a venir a contar su historia familiar también; y cómo atraviesa ese episodio la historia particularmente de su familia, pero de todos nosotros”, comentó el también sociólogo.

A su vez, participarán representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de Merlo y luego se dará lugar al debate, que será moderado por Amable. “La idea es que, así como terminaron o intentaron realizar un genocidio terminando con dos generaciones, como el poema de Neruda, ‘podrán cortar todas las flores pero no detendrán la primavera’”, expresó el entrevistado sobre el espíritu de la actividad de este viernes.

En este sentido, el organizador de la jornada explicó que el objetivo “no es reproducir teoría sino ver de qué manera los que vengan se van interpelados con la temática”; y agregó: “A diferencia de otros eventos que hemos hecho anteriormente, que fueron más masivos, este la realidad es que nos enfocamos más en que a la gente le interese la temática”.

El arte como expresión de la memoria

Acorde al espacio en el que se realizará, el evento también contará con su parte cultural. De esta forma, el artista plástico Roberto Díaz presentará una muestra temática; mientras que el cantautor Pablo Merletti se encargará de realizar un cierre musical. Cabe mencionar que ambos son de la Zona Oeste, que algo que priorizan en “Qué hay de ti”.

“Esto es un bar cultural de construcción colectiva, y a nosotros lo que nos atraviesa para estar acá, lo que nos motiva es generar arte, cultura; pero que tenga incidencia, que plante una semillita en quienes vengan y pasen por el espacio”, explicó Amable.

Es a través del arte y la cultura que se involucran “en la visibilización de los derechos humanos, de los otros”; y, en particular en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el incorporar la “resignificación que se hace para los colectivos LGTB de que no son 30 (mil), son 30400”. “Siempre el espíritu es ese, que el que pase por el espacio y los que lo conformamos, podamos hacer algún tipo de aporte”, remarcó Amable.

En el mismo sentido detalló que “el tema es conocido ya, pero a veces no es lo mismo pensarlo, leerlo, que hacerlo cuerpo y sentirlo. Y la idea es que en la jornada de hoy quede claro eso”. Tanto la memoria para no olvidar; como la verdad para “reivindicar a todos nuestros desaparecidos que dieron su vida por la militancia de un mundo mejor; y justicia para que no se vuelva a repetir. Que Nunca Más”.