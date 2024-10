Estudiantes de la UNA coparon Once y bailaron una coreo para Javier Milei

Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional de Las Artes llegaron hoy al mediodía a la estación Once y en protesta por el veto al financiamiento universitario, hicieron una creativa coreografía con la canción "Fanático" de Laly.



"Viene a buscarme, se come mis sobras. Lo tengo encima, parece mi sombra

Na-na, na-na-na-na-na..."



"Es mi fanático, me vuelve loca. Toda la noche me sueña y se toca

Na-na, na-na-na-na-na" , se escucha de fondo mientras cientos de estudiantes bailan en el hall central de la estación terminal del ferrocarril Sarmiento

Lxs pibis de la UNA en la Estación de Once. Hacete cargo del quilombo que provocaste @lalioficial pic.twitter.com/EDXqyPqGCO — Maticrisis (@maticrisis) October 23, 2024

El video fue subido originalmente por otro estudiante que observaba la performance. " Lxs pibis de la UNA en la Estación de Once. Hacete cargo del quilombo que provocaste @lalioficial, posteó. El video ya tiene más de 430 mil reproducciones