Expectativa por el partido homenaje a Riquelme

Si bien aun no hay fecha oficial, el ex jugador de Boca Juniors se despediría del futbol el domingo 25 de junio con invitados especiales en La Bombonera.

Juan Román Riquelme por fin tendrá su partido de despedida en La Bombonera para que todos los hinchas de Boca puedan darle su cariño.

El “Torero” tendrá su partido despedida, en La Bombonera, y la fecha sería el domingo 25 de junio. De esta manera, quien es uno de los máximos ídolos de Boca Juniors tendrá su partido homenaje con sus hinchas, a poco menos de diez años de su último partido con la camiseta del Xeneize (en 2014).

“Si, yo creo que este año lo vamos a hacer. Vamos a ver si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar”, había comenzado Román y avisó: “Hay mucha gente que quiere hacerlo. A mí me da un poco de vergüenza porque pasó mucho tiempo ya. No sé si me animo a ponerme los cortos otra vez“.

La lista de invitados todavía no ha sido filtrada, pero tendrá estrellas de primer nivel mundial y crece la ilusión por ver a Lionel Messi en la despedida de Román. Lo cierto es que Leo también está invitado al encuentro despedida de Maximiliano Rodríguez, que se llevará a cabo el 24 de junio (un día antes de la de Riquelme) en el Coloso Marcelo Bielsa en Rosario.

Como resta confirmar la fecha del partido de despedida de Román, las entradas todavía no se encuentran a la venta. Se espera que el anuncio con la fecha confirmada explica los detalles sobre la venta de entradas.