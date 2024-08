Ezequiel Campa llega a zona oeste con su show "Sí, pero no"

Luego de hacer giras por todo el país y en el exterior con su unipersonal "Cheto y Choto", Ezequiel Campa llega al oeste del conurbano bonaerense con una nueva propuesta sobre el escenario. Se trata de "Sí, pero no", en el cual continúa con su habitual estilo caótico e irreverente para ganarse las risas del público.



Es importante recordar que Ezequiel Campa consiguió con su anterior show el Premio Estrella de Mar 2021 a Mejor Stand Up, estableciéndose de esta manera como uno de los referentes del Stand Up de Argentina en la actualidad. Este, además, viene con un amplio recorrido de escenarios y bares en los cuales siempre se destaca su humor y buena interacción con quienes asisten a verlo.

"Bueno bueno bueno, mirá morón! Mirá que no voy siempre así que a sacar entradas ya", adelantó hace algunas semana el humorista. Es así como Ezequiel Campa, también conocido por personajes como Dicky del Solar, viene preparándose para su presentación en zona oeste.



Este mismo se estará presentando en el Teatro Morón (Buen Viaje 851, Morón Centro) el próximo viernes 16 de agosto. Las entradas para dicho espectáculo pueden conseguirse a través de www.plateanet.com y tienen un valor de $17.000 pesos.



Desde el sitio informan que aún quedan entradas, ya que el show al momento cuenta con una disponibilidad media por lo cual es importante apurarse para conseguir entradas en estos días. Una vez adquiridas las entradas, las cuales pueden abonarse con Visa Crédito o Visa Débito, solo resta esperar a que, a partir de las 21:00hs del viernes 16 de agosto, comience el espectáculo.