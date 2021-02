Falleció la mujer que fue trasladada de Mar del Plata a Ituzaingó con covid -19

María Teresa Lammenda, la mujer que a principios de enero contrajo coronavirus y tuvo que ser trasladada de Mar del Plata hasta el Hospital del Bicentenario en nuestra ciudad, finalmente falleció después de una larga lucha.

Estamos destrozados pero queremos hacerlo público para que la gente tome conciencia, no te das una idea de lo que es Mar del Palta. Mi abuela empezó a salir de la casa a fines de el 2020 recién y solamente para ir al supermercado y vernos a nosotros, sus familiares”, dijo Guadalupe Giordano, una de las nietas. Así mismo, agregó: “Es injusto lo que le pasó. Acá en Mar del Plata salen todos, no hay control, el toque de queda no existe porque hay miles de fiestas clandestinas después de las 2 am“

Falleció mi abuela tras 43 días internada, el TRASLADO desde MDP hasta Hospital Ituzaingó(+400KM), por falta de una cánula nasal de alto flujo, le jugó una mala pasada. A pesar de que los médicos hicieron lo imposible y ella luchó hasta el final. A causa de este VIRUS y contexto https://t.co/Pkq8TelsCR — gua (@gguadagiordano) February 20, 2021

“Ella era muy fuerte, guerrera y luchadora, amante de la vida, vivía riendo, disfrutaba con lo simple, amaba estar en familia, era pura felicidad y sus carcajadas las más contagiosas. Irradiaba luz y siempre lo va a hacer. A mi prima y a mi (dos de sus nietas) nos súper consentía como toda abuela, pero la relación era única tanto con nuestros papás y nosotras; vivía en el mismo terreno, estábamos juntos siempre. Teníamos pago un viaje para Brasil y por la pandemia fue cancelado, ahora ella va a acompañarnos en nuestra memoria y corazón”, cerró Guadalupe recordando a su abuela.