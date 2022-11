Falleció Mario Díaz, el cicloturista más famoso de Ituzaingó

El pasado jueves, falleció Mario Díaz, el Ituzainguense conocido por sus travesías arriba de su bici por toda la Argentina.

El viernes, su hermano posteó en las redes de Mario, la triste noticia: “Hola a todos, soy Jorge Díaz, hermano de sangre y el mejor amigo de Mario, me apena en el alma informar el fallecimiento de Mario esta madrugada, aparentemente un infarto, el velatorio será en la cochería Reviello Av. Ratti 2434 Ituzaingo desde las 18hs de hoy hasta las 9hs de mañana domingo y será trasladado al cementerio Parque Hurlingham donde será enterrado 9:30hs, gracias a todos por la amistad que compartieron con Mario.”

Las travesías de Mario eran muy conocidas en nuestra comunidad, sus seguidores no dejaban pasar por alto las aventuras de Diaz y disfrutaban en YouTube o Facebook cada vez que Mario compartía videos de sus viajes:

No hace mucho, cuando Mario había decidido ir a Salta, La Ciudad, lo entrevistó con el compromiso de seguir su viaje y publicar sus aventuras: “Es un desafío para mi, no soy ciclista profesional, solo uso la bici para movilizarme a todos lados, me gusta viajar, solo eso.” cuenta Mario Diaz, un vecino de Villa Udaondo que el 9 de marzo a las 5 de la madruga saldrá de su casa para recorrer 1600 kilómetros hasta la ciudad de Salta. El detalle: el recorrido lo hará solo y en bicicleta.

El itinerario lo tengo bien definido, decía Mario: “Voy a tomar la ruta 9 hasta San Nicolás son unos 200 kilómetros, el segundo día llego hasta Carcaraña (Santa Fe) pasando por Rosario. De Carcaraña a Villa María (Córdoba) en esta etapa recorro 214 kilómetros y así sigo hasta Córdoba Capital que buscaría un hotel para descansar un día. Luego salgo para ruta 73 hasta el Dique San Roque , ruta 38 pasando por Cosquín y el Cerro Uritorco. Al otro día tomo la ruta 17 que conecta con la 60 llegando hasta Quilino y el Recreo (Catamarca), son 121 kilómetros.

En Santiago del Estero, avanzo hasta Lavalle (123 Km) hasta Monteagudos, Pcia. de Tucumán, tomo la ruta 307 hasta Tafí del Valle y Cafayate, hasta llegar a Salta Capital. En total serán 1600 kilómetros y 10 días de viaje.

Mario hizo múltiples viajes en estos últimos años, con una pequeña GoPro en su casco, relataba sus viajes a la perfección. Para ver sus videos, podes ingresar a su canal de YouTube

Que es el cicloturismo?

Los viajes en bici son cada vez mas frecuentes en nuestro País. El cicloturismo es el resultado de viajar, conocer y disfrutar de nuevos lugares utilizando la bicicleta como medio de transporte.

De una forma muy económica y a un ritmo más lento, esta actividad nos permite entrar en contacto con la gente, su forma de vida, disfrutar de los paisajes, los sabores y las costumbres de los lugares. Esencialmente nos permite vivir experiencias que difícilmente podríamos encontrar viajando con otros vehículos.