Falleció Mingo Gulone, el reconocido canillita de Ituzaingó famoso por no querer saludar a Macri

El pueblo de Ituzaingó atraviesa momentos de duelo luego de que se haya dado a conocer la noticia de que Mingo Gulone, un histórico canillita del barrio, falleció. Más allá de que se hizo famoso a través de las redes sociales producto de haberle negado el saludo al ex presidente Mauricio Macri durante una de sus últimas recorridas por el conurbano bonaerense, este hombre que se autoproclamaba como “socialista y kirchnerista” era muy querido por cada un@ de l@s vecin@s que solían pasar por su puesto a comprar un diario o simplemente para cruzar algunas palabras con él. No caben dudas de que su memoria quedará instalada por completo en los corazones de sus familiares y amig@s.

“Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano”, le manifestó una tarde de julio del 2022 Domingo “Mingo” Gulone a Mauricio Macri. En plena recorrida por diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires que tenían el propósito de determinar el “clima social” respecto de una posible presentación por parte del ex mandatario, este hombre se negó a saludarlo y su video se transformó en una insignia.

“Hace 42 años que estoy en este kiosco y hago reparto de diarios todos los días. Cuando vemos venir a Macri por la vereda le digo a mi compañera (Marisol) ‘yo a este tipo no lo saludo’. Ella lo grabó de manera espontánea y se produjo una enorme repercusión”, había manifestado el canillita por aquel entonces.

Más allá de su partida física, las ideas y la filosofía de Mingo se mantendrán por siempre en el corazón de Ituzaingó. Miles de personas lo recordarán para siempre con una sonrisa en su rostro una vez que pasen por su histórico puesto de venta de diarios.