Fallo histórico: Condenaron a prisión perpetua a tres de los policías acusados por el crimen de Lucas González

Hoy a las 13 el Tribunal Oral Criminal 25 de la ciudad de Buenos Aires decidió condenar a prisión perpetua a los policías Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, acusados por haber asesinado a Lucas González, el joven de 17 años que, en noviembre de 2021, volvía a su domicilio tras salir de entrenar del club Barracas Central. Otros 6 policías recibieron condenas de entre 8 y 4 años de prisión por encubrimiento, mientras que 5 fueron absueltos.

Tras cuatro meses de debate en los Tribunales de Comodoro Py por donde más de 50 testigos declararon en 18 jornadas, la sentencia se dio a conocer este martes pasado el mediodía en el auditorio AMIA. El 23 de agosto se leerán los fundamentos del fallo.

La audiencia fue presidida por los miembros del tribunal: Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero. Además, entre los asistentes a la lectura del veredicto, se encontraban el fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía de Instrucción 32 que instruyó la causa, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Lucas González fue baleado por miembros de la policía porteña en noviembre del 2021 tras salir de un entrenamiento de fútbol.

Por fuera de los tribunales, multitudinarios grupos de personas fueron a apoyar a Cintia López, madre de Lucas, y Héctor “Peca” González, el padre. A la sede situada en Comodoro Py 2002, varios micros arribaron para acompañar en la lectura del veredicto, dos escolares y dos de doble piso. De ellos, bajaron familiares, amigos y miembros de las hinchadas de los clubes Barracas Central y Defensa y Justicia, en cuyas inferiores había jugado Lucas González.

En la lectura de la sentencia, se hizo especial hincapié en el componente del “odio racial”, que ya había destacado el padre de Lucas antes de darse a conocer las condenas: “Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, comentó.

Los demás policías: Entre absueltos y condenas menores

Además de las condenas de prisión perpetua para Isassi, López y Nieva, esta tarde se debatió acerca de los once efectivos restantes acusados por su participación en el caso de Lucas González: Los comisarios Rodolfo Alejandro Ozán, Fabián Alberto Du Santos, Juan Horacio Romero y Roberto Orlando Inca recibieron la pena de 6 años de prisión e inhabilitación por 10 años para ejercer cargos.

El Oficial de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, recibió 8 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Héctor Claudio Cuevas, cuya declaración colaboró en la investigación, obtuvo una pena de 4 años e inhabilitación por 10 años para ejercer cargos.

Por otra parte, Ramón Jesús Chocobar, Daniel Santana, Jonathan Alexis Martínez, Damián Rubén Espinoza y Ángel Darío Arévalos fueron absueltos en la causa.