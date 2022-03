Federer retorna al circuito ATP

El más ganador de todos, Roger Federer, charló en un medio radial de Suiza donde se refirió a su operación, la recuperación de su lesión y el regreso al tenis profesional.

El tenista suizo Roger Federer dijo este sábado que espera volver a la competición a “finales del verano europeo”, ya que su recuperación de una cirugía de rodilla, probablemente le impedirá disputar Wimbledon al ganador de 20 Grand Slam.

“Estoy bien. Caminé con muletas durante 2 meses y tuve que empezar de nuevo. Pero fue lo correcto. La rodilla ya no estaba bien después de Wimbledon. No podía seguir así”, manifestó el ex número uno del mundo al medio SRF Sports sobre la operación a la que tuvo someterse el año pasado por su problema en la rodilla derecha.

Roger apuntó que su vuelta al final del verano o el comienzo del otoño del Hemisferio Norte es un objetivo realista, lo que podría significar que estaría de vuelta para el US Open 2022, que arranca el 29 de agosto.

“Definitivamente tomará un tiempo. Hasta el final del verano, el comienzo del otoño (europeo). Ese es el tiempo que estoy buscando para mi regreso. Estoy mucho mejor ahora. Hace unas semanas me hice una resonancia magnética en la rodilla y los resultados han sido buenos”, cerró el ganador de 20 torneos de Grand Slam.

Cabe mencionar que Federer se tuvo que operar nuevamente de la rodilla derecha a mediados del año pasado y se perdió lo que queda de la temporada. De hecho, el suizo solo pudo disputar cinco torneos durante 2021, siendo Wimbledon la última vez que estuvo en una cancha de tenis.