Ituzaingó: filmó el robo, ubicó la moto en las redes pero la policía nunca actuó

Ezequiel Datarmini, un conocido influencer de youtube administrador del canal “Data R” y vecino de Ituzaingó, denunció en exclusiva a Diario La Ciudad, la poca disposición de la policía tras el robo de su moto que el mismo filmó en pleno centro de nuestra ciudad. Tras el robo, la victima ubicó la moto, le dio aviso a la policía, pero nunca tuvo respuesta.

“Tanto la policía de la Comisaría Primera como la Fiscalía de Ituzaingó, no hicieron nada para recuperar la moto que me robaron a punta de pistola”. El jefe de calle de la comisaría me trató muy mal al momento de la denuncia”. acotó Ezequiel

EL robo fue filmado por el propio Ezequiel con una cámara go-pro en su casco. Aquí las imágenes:

“Nunca me devolvieron el casco y otras pertenencias. No me atendieron adecuadamente como debía hacerse” cuestionó el muchacho.

El robo de la moto a Ezequiel fue hace un mes cuando estaba transitando por calle Lavalle al 600, pleno centro, a metros de la Comisaría 1ra de Ituzaingo y pocas cuadras de al estación de trenes. Delincuentes le apuntaron con un arma,y le robaron la moto y fugaron de la zona sin ser visto por ni un agente policial.

Poco después el joven vio su moto publicada en redes sociales dónde la vendían. “Yo la busque por redes sociales y la encontré. Fui a la Comisaría y nadie hizo nada. La fiscalía tampoco hizo nada de nada. Hoy la moto debe estar desarmada en algún lugar. Ya la perdí“, sostuvo.

“La moto ya la perdí pero me quedó la bronca que ni la policía, ni la justicia me ayudó para recuperar mí moto. Encima los ladrones están siguiendo con esos delitos”, se lamentó el joven.

“tengo videos, fotos y la denuncia de mí moto. No quiero que pase con otro vecino lo mismo“, concluyó.