Finalmente WhatsApp no podrá actualizar su política de privacidad en Argentina

Todo comenzó en mayo de 2021, cuando el servicio de mensajería WhatsApp estipulaba aplicar las nuevas Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad. En aquel entonces la Secretaría de Comercio Interior instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para que inicie una investigación de oficio. Al mismo tiempo se le ordenó a la empresa no aplicar sus nuevas actualizaciones por 180 días.

Todas estas medidas fueron comunicadas a través del Boletín Oficial, publicado el 14 de mayo de 2021. En este texto se señalaba que dicha actualización “implicaba una modificación de las reglas de intercambio de los datos de los usuarios de dicha aplicación, y su operatividad suponía el ejercicio de un mayor poder por parte de la firma FACEBOOK INC. para procesar información de los usuarios de WhatsApp”.

Un freno a WhatsApp: ¿Cómo fue el camino legal hasta llegar a esta resolución?

Siendo que este servicio de mensajería se encuentra en el 76% de los teléfonos móviles de los argentinos, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) consideró en su momento que sus nuevas políticas generarían “una fuerte asimetría en el poder de negociación entre el usuario y WhatsApp”. Ahora bien, la empresa Facebook Inc -hoy Meta Platforms Inc- no se quedaría de brazos cruzados.

Luego del proceso de investigación, que estuvo a cargo de la CNDC, era el momento para ver que resolvía la justicia. Llegó el mes de marzo de 2022 y se le dio una prorroga a la resolución. Teniendo en cuenta que según el informe se “podrían lesionar la competencia y el interés económico general, violando así la ley de Defensa de la Competencia, más precisamente una infracción al art. 1 de la Ley 27442”, se decidió aplicar una cautelar anticipada.

En total desacuerdo, la empresa decidió judicializar la medida. Un mes mas tarde, se le terminó de dar la razón al gobierno argentino. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la cautelar que le prohíbe a WhatsApp recopilar datos personales y compartirlos con terceros.

Foto de portada: Agencia Nacional de Noticias Télam.