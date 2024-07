El Verde rescató un punto en el Sacaan

Ituzaingó y Real Pilar no se sacaron ventajas e igualaron 0-0 en un flojo partido del conjunto ituzainguense.



En una tarde invernal, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Primera C, se enfrentaron en el Carlos Sacaan, el "León", que venía de derrotar a Argentino en Rosario, y el "Monarca", en un encuentro muy áspero.



La primera parte fue muy parejo entre ambos equipos, donde privó la marca y la lucha en el mediocampo, el Verde intentó generar juego asociado, pero estuvo muy errático en los pases, y generó una sola situación, en los pies de Alcides Miranda Moreira, donde remató desde afuera, y la pelota se fue por arriba del travesaño.



Sin embargo, en la parte complementaria, se tornó de la misma manera que en el arranque inicial, partido trabado y parejo, hasta que en el minuto 27, Ituzaingó tuvo en sus manos el gol de la victoria por intermedio de Agustín Faillace, que tiró un caño a un jugador del Monarca, luego remató y el arquero de Real Pilar, Matías Cano, contuvo el disparo.



No obstante, el León no le pudo encontrar la vuelta para romper la paridad, estuvo muy inconexo en el juego asociado, y se llegó al final del encuentro con pardas en cero.

De este modo, los dirigidos por Matías De Cicco rescató un empate en casa, y con esta igualdad, quedó tercero en el Torneo Clausura con 4 puntos.



En la próxima fecha, visitará a Deportivo Paraguayo, el domingo 21 de julio a las 15 hs, en Lugano, y a puertas cerradas, con el objetivo de sumar de a tres para quedar arriba en la tabla de posiciones.