Fuertes multas a Viviana Canosa por su negacionismo de la pandemia

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) aplicó tres fuertes multas contra Viviana Canosa por atentar contra la salud pública de la sociedad.

La primera sanción contra Canosa fue por tomar dióxido de cloro en vivo y asegurar que “oxigena la sangre, me viene divino decía la conductora el 5 de agosto de 2020, que en ese entonces salía por América TV.

Las otras dos multas fueron por programas de abril de 2021, donde mencionó sospechas en torno a los hisopados, así como por una entrevista con un doctor en Farmacia y Bioquímica que negó la efectividad de las vacunas contra el coronavirus.

El dictamen del directorio del ENaCom, asegura que “la posición focal de la conductora” amerita la sanción a Canosa, por la mención que hizo el 6 de abril de este año a las sospechas de que “en determinados lugares los hisopados tienen unos metales” que generan que los test de PCR den positivo.

La conductora mencionó a Médicos por la Verdad España como fuente de esa información. Pero se trata de un grupo “negacionista del coronavirus”, que “ya ha difundido informes falsos”, sostuvo la organización Chequeado en un informe sobre esta cuestión.

La tercera sanción contra Canosa fue por un entrevistado que llevó el 13 de abril de este año a su programa Viviana con Vos, por A24, dos días después del fallecimiento de Mauro Viale por coronavirus.

Allí entrevistó a Marcelo Peretta, doctor en Farmacia y Bioquímica, quien le había recomendado a Viale no vacunarse. “Una vacuna puede dañar y matar, por los efectos adversos que provoca”, aseguró Peretta durante el programa, donde recomendó no aplicarse “ninguna” de las vacunas que estaban autorizadas en la Argentina. “Yo le dije a Mauro que no se vacune, como se lo dije a mi mamá”, insistió Peretta.