"Furia Travesti Siempre": Hoy se conmemora a la militante Lohana Berkins

"Hoy su voz y su lucha siguen estando más vigentes que nunca ya que, lamentablemente, los derechos que supimos conseguir gracias a su militancia se encuentran en peligro por el avance del fascismo", sostuvieron desde el Movimiento Travesti Trans Argentina respecto de la figura de Lohana Berkins, la histórica activista travesti que falleció un 5 de febrero del 2016, pero no sin antes dejar un legado imborrable y una estela de derechos adquiridos para la comunidad.

La "Capitana de las Mariposas", como se la reconoce a Lohana dentro del colectivo trans, nació en Salta un 15 de junio de 1965. Siendo muy joven, tuvo que abandonar su pueblo natal para residir en la capital provincial y, posteriormente, trasladarse a Buenos Aires, donde conoció a las militantes de la Asociación de Travestis Argentinas (ATA).

A través de las activistas de la ATA y del histórico dirigente del movimiento gay, Carlos Jáuregui, Lohana Berkins comenzó a comprender la importancia de organizarse en torno a su identidad y de luchar por la visibilidad y el reconocimiento de las personas trans.

Una travesti haciendo historia

En 1994, Lohana Berkins funda, junto con otras compañeras, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT). Dentro de sus principales logros en la comunidad, se destaca por ser una de las principales impulsoras de la Ley Nº3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales y aprobada por la Legislatura Porteña en el 2009.

Además, Berkins hizo lo propio por la Ley de Identidad de Género, sancionada por el Congreso Nacional en 2012, y por el Cupo Laboral Trans. En esa misma línea, la activista histórica se convirtió en la primera travesti en lograr trabajar en el Estado.

En los 2000, Lohana Berkins fue candidata a diputada nacional y, por fuera del ámbito político, creó la Cooperativa Textil Nadia Echazú, un espacio que brinda oportunidades de formación y de trabajo a las personas travestis y trans.

"Lohana siempre se definió como travesti: una identidad no sólo originaria y autóctona, sino de descolonizadora, que rompe con el binarismo de género. No existe mayor acto político que la identidad travesti porque es la única que no te define ni como hombre, ni como mujer", agregaron desde el Movimiento Travesti Trans Argentina.

En un contexto en el que las identidades disidentes son permanentemente atacadas desde los más altos poderes del Estado, mantener vivo el legado de Lohana Berkins resulta necesario e imprescindible. Porque, como dijo la propia activista alguna vez: "En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa".