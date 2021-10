Escritorxs del Conurbano: Hoy, Gabriela Krause

“No todes en el conurbano queremos decir lo mismo, y eso es lo rico del territorio”, señala Gabriela Krause, escritora de Lanús que encontró en su cuaderno la forma y el modo de ser verdaderamente libre.

La Ciudad charló con Krause acerca de sus inicios en el mundo de la escritura, su pasaje de la poesía al cuento, el ambiente conurbano y los consejos que le daría a escritorxs que están comenzando a presentar sus producciones.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Empecé a escribir de muy chica. El inicio creo que fue el estímulo de mi vieja: todos los años, ir a la feria del libro, que me ponga a disposición la posibilidad de elegir una o dos novelitas, de esas ediciones que marcaban con color las edades ideales de los lectores.

A los 7 u 8 años, empecé a escribir poemitas en un cuaderno rosa que me compró también mi vieja. Escribía sobre el amor y el desamor, no tenía ni idea, pero me resultaba fascinante jugar con la sonoridad de las palabras, tratar de decir algo.

Me costaba mucho en esa época hablar, decir lo que pensaba. En ese cuaderno era libre. Mi relación con la escritura nació de la lectura compulsiva y el silencio. Después, hubo otros silencios: a los 14, a los 20. El último fue el año pasado. A los 26.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

Me cuesta un poco hablar de influencias, porque me siento un poco caradura. Igual, si tengo que pensar en aquello de lo que tomo para escribir, diría que todo lo que leo.

El primer referente fundamental fue Cortázar: Me hizo descubrir que, además de “descargarme” escribiendo, podía jugar con las palabras, con la estética. Eso me dio ganas de escribir cuentos, a eso de los 15 años, y muy pronto descubrí que no me salía muy bien.

Creo que me faltaba leer un montón. Después, a los 19, desistí y empecé a escribir poesía. Creí que era, no sé, lo que me salía mejor, aunque yo quisiera dedicarme a la narrativa.

El año pasado decidí reintentar con los relatos y descubrí un mundo en el que me siento más cómoda que en cualquier otro. Ahora estoy laburando en cuentos que podrían considerarse de terror. Mientras los escribo, leo muchísimo y me influencio de todo: de lo que leo; de lo que veo, en la vida “real” y en la ficción; de lo que escucho. Mientras laburo en estos cuentos, por ejemplo, estoy leyendo a Auster, a Schweblin, a Brizuela, a Cortázar, a Piglia, a Cabezón Cámara. Me influencio de todo y al mismo tiempo, nada tiene que ver puntualmente con lo que ellxs hacen, sino con lo que resuena en mí de sus obras.

La literatura está llena de intertextualidades. También estoy consumiendo mucho cine, casi compulsivamente. La ficción me parece un disparador interminable.

¿Qué pensas del ambiente literario del Conurbano? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

Me gusta el ambiente del conurbano porque me parece muy plural. Creo que en el mercado hay una nueva tendencia, una búsqueda de esas narrativas. También creo que se busca, en cierta forma, unificar esas narrativas en una, como si todes en el conurbano quisiéramos decir lo mismo. No creo que sea así y creo que eso es lo rico del conurbano.

Este año, la UNAHUR lanzó un concurso de escritura conurbana, “Concurso de relatos Transurbana”. En la propuesta planteaban una búsqueda de esa pluralidad de voces, de esas formas de narrar. Me parece buenísimo, en general, que el centro literario se expanda. Pero el mercado busca, en cierta forma, crear una especie de nicho y no sé si ese nicho existe como unidad. Es lógico, igual, así funciona el mercado: segmenta y vende. Creo que hay que aprovechar esa búsqueda de escritores en nuestros territorios sin traicionar las voces narrativas que son propias, el estilo.

“Se espera que las mujeres escribamos sobre ‘problemáticas de mujeres’, o cosas testimoniales, y no todas queremos hacer eso”, detalla Krause.

¿Cómo ves el ambiente literario (del conurbano y en general) para las mujeres escritoras?

El ambiente literario para las mujeres me parece que está en un buen momento, pero porque se ve en las librerías: casi todos los nombres importantes del momento son femeninos. También me parece una cuestión de mercado: evidentemente, hay algo que les sirve en la publicación de mujeres. Creo que presenta un desafío, porque se espera que las mujeres escribamos sobre “problemáticas de mujeres”, o cosas testimoniales, y no todas queremos hacer eso. Hablar de las mujeres como si tuviéramos una sola voz es como hablar de autores del conurbano como si tuviéramos una sola voz: es una ficción, y encima, una ficción mala.

Me parece que es un buen momento para que dejemos de segmentarnos nosotras mismas, como si ser escritoras y mujeres nos pusiera en un ghetto. No hay tal ghetto.

De tu propia producción… ¿Cuáles son tus escritos favoritos y por qué? ¿Cuál es tu último trabajo?

Lo que más me gusta de todo lo que escribí son los cuentos, y son inéditos. Tengo un solo libro publicado, de poesía, en 2018, y sin embargo publiqué muchos de mis poemas en redes sociales, en revistas, o los leí en vivo.

Los cuentos los vieron poquitas personas, mi novio y mis amigues, les jurades de concursos que no gano. Sin embargo, creo que es lo mejor que he escrito, por goleada, y sigo apuntando a publicarlo alguna vez.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Que escriba, que no traicione lo que quiere escribir por esas ganas de ser publicade, que si busca editoriales, investigue si tienen que ver con lo que hace; que busque vías alternativas, como editoriales independientes, que busque revistas literarias y otros medios de difusión y, sobre todo, que no se frustre, porque publicar no es fácil, no es seguro, y no siempre llega. Y eso no tiene que ver necesariamente con la calidad de lo que une hace.