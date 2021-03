Gallardo tiene la formación para el Superclásico

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dialogó este mediodía con la prensa, en la antesala del Superclásico del próximo domingo y afirmó que ya tiene la alineación definida para jugar en la Bombonera, pero dijo que aún no se la comunicó a sus futbolistas y tampoco le gusta “dar información al otro equipo”.

“Hay mucho de emocional en esta clase de partidos. Los jugadores que asimilan mejor jugar estos partidos terminan haciendo la diferencia”, sostuvo el Muñeco en el inicio de la conferencia brindada al término del entrenamiento de este viernes, en el River Camp de Ezeiza.

Pese a las reiteradas preguntas de los periodistas presentes y a que afirmó no tener dudas al respecto, Gallardo no quiso dar la formación para enfrentar a Boca: “No tengo ninguna duda, tengo el equipo, pero no se los di a los jugadores. Para mí son tan importantes los que arrancan como los que estarán en el banco. El arranque es importante, pero también el desarrollo del partido puede generar cambios y ahí tienen que estar concentrados”.

“No quiero dar información, aún en los tiempos donde se sabe todo. Podría darles el equipo hoy, pero quiero dárselo a los jugadores. No me gusta dar pistas al otro equipo aunque no hay mucho que esconder”, agregó.

📋 Nómina de convocados para el Superclásico de este domingo ✅#VamosRiver ⚪️🔴⚪️💪 pic.twitter.com/P2gjJsaUuM — River Plate (@RiverPlate) March 12, 2021

Pese al hermetismo en el mundo River, todo indica que la única modificación respecto del equipo que salió ante Argentinos será la salida de Héctor David Martínez. Su reemplazante será Jonatan Maidana, quien jugó el segundo tiempo del partido ante el Bicho de la Paternal.

Al referirse al zaguero dos veces campeón de América con River, el Muñeco dijo: “Es el típico jugador que sabe de qué se tratan estos partidos, de la responsabilidad que tiene para competir por un lugar. Vino a entrenarse como es habitual en él, con fuerte mentalidad para ser un aporte para el equipo; tiene posibilidades para el domingo”.

Así las cosas, el once para visitar a Boca sería con: Franco Armani; Paulo Diaz, Robert Rojas y Jonatan Maidana; Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal y Fabrizio Angileri; Matías Suárez y Rafael Borré.

“Los sistemas pueden influir, a veces no. Lo importante son las funcionalidades de los jugadores. Dependerá del tránsito del partido con las situaciones que tengamos, es natural en nosotros cambiar en un partido”, analizó Gallardo, respecto del armado del equipo.

Sobre las presuntas dolencias que padecen Carlos Tévez y Edwin Cardona, quienes no pudieron finalizar la práctica del Xeneize el día jueves y por quienes Russo “espera hasta último momento”, el entrenador de River aseguró que no se guía “por una información que no sea oficial”.

Por último, dio sus sensaciones de cara al Superclásico y cómo se vive: “Estos partidos se observan en el mundo y hay que mantener la concentración. Estos partidos son espectaculares. Te generan adrenalina o emociones que otros no generan y aunque no esté el hincha, muchos están pendientes. Cada partido de éstos es un desafío espectacular para vivir”.