Garra y pasión: La historia de los bailarines Suyay Quiroga y Jonny Carvajal, los campeones del tango de pista en el Mundial de Tango 2023

“Se le pone mucho el pecho al tango. Hay mucha gente que la pelea todos los días, desde la música, el cine, el teatro, mucha gente que hace que el tango siga vivo, se aggiorne y se mueva con la sociedad argentina. Creo que, actualmente, el tango está en su mejor momento”, afirma Suyay Quiroga, bailarina y profesora de Tango que, junto con el bailarín Jonny Carvajal, conforman la pareja Quiroga-Carvajal, que se consagró como campeona mundial de Tango de Pista en el Mundial de Tango de este año.

Quiroga es oriunda de Morón y hace años que reside en Castelar. Por su parte, Carvajal vino al país desde Colombia, con el sueño de triunfar en el tango argentino, una meta que se cumplió gracias al trabajo en conjunto con su compañera de baile y el respeto y admiración mutua que habita en estos dos artistas y trabajadores de la cultura.

La Ciudad conversó con Suyay Quiroga y Jonny Carvajal acerca de sus inicios en el tango, la situación actual del género en Argentina, la preparación para el Mundial de Tango 2023 y su posterior consagración, y los futuros proyectos de la pareja, que contempla visitas a una larga lista de países a lo largo de todo el mundo.

¿Cuándo comenzaron en el mundo del tango? ¿Cómo fue su primer acercamiento a la disciplina artística?

Suyay Quiroga: Comencé en 1993, a los seis años. Siempre quise ser bailarina, pero no se me daba la oportunidad. Hasta que un día, por una cuestión médica, le dijeron a mi papá que tenía que hacer o ballet o patín, y me llevó por primera vez a clases de ballet. Al poquito tiempo, empecé tango por un amigo de mi padre, quien quería que bailemos con mi hermano. Y así nos dieron un empujoncito para aprender en un club y empezamos a bailar juntos.

Jonny Carvajal: Yo comencé en el tango a los nueve años. Tenía mucho tiempo libre después de la escuela, a la tarde, y tenía cerca una escuelita de tango para niños. Mi mamá me llevó ahí, como un pasatiempo. Así empezó todo.

¿Qué lo que lo los llamó a elegir el tango, entre todos los géneros?

SQ: La verdad, no sé si lo elegí. Yo bailaba con mi hermano, era una actividad que nos gustaba hacer juntos. Bailábamos pista, lo cual era raro, porque generalmente los chicos de esa edad que hacen tango, bailan tango escenario. Pero creo que, a nosotros, el tango nos fue eligiendo, más que nosotros a él.

JC: Yo tuve unos cuantos años, desde los nueve hasta los quince, en los que estuve bailando varias cosas al mismo tiempo. Y recién a los quince tomé mi primera clase de Tango de pista y me enamoró el género. Pero, en su momento, no fue una decisión tipo “me voy a dedicar a esto”. Creo que, a través de los años y las oportunidades que se fueron presentando, simplemente…pasó.

¿Cómo se conocieron y llegaron a ser una pareja de bailarines? ¿Qué los incentivó a trabajar juntos en el tango?

JC: Nosotros nos conocimos en las milongas de Buenos Aires, cuando yo recién llegué de Colombia. Nos encontramos ahí, Suyay ya era una maestrísima, consagradísima de tango en Buenos Aires y yo era un pichi que venía de Colombia y le tenía una profunda admiración. Desde el momento uno en que la vi y supe quién era, la admiré profundamente.

SQ: A mí me pasó un poco lo mismo: Él decía que era un pichi que llegó de Colombia, pero yo cuando lo vi, ¡no podía creer lo que bailaba este señor! Y me acerqué, empezamos a charlar y se fue gestando una amistad.

Después, respecto a cómo llegamos a ser pareja…Nos fuimos “esperando”, en realidad. Porque nunca coincidíamos en estar libres, siempre los dos estábamos con un compañero o una compañera. Pasaron diez años ya, y justo se dio que él estaba liberado. Yo le dije que me espere un poquitito, porque yo también estaba a punto de liberarme, con un compañero con el que dejábamos de trabajar… Y nos esperamos, hasta que empezamos en diciembre a ensayar.

“La preparación para el Mundial de Tango 2023 fue muy dura, pero hermosa. Estaba en juego lo que nosotros queríamos presentar como pareja”, destacan los bailarines respecto de la competencia.

Además de bailar profesionalmente, también se dedican a la enseñanza. ¿Cómo viven la experiencia de realizar masterclass de tango, vals y milonga?

SQ: La verdad, que esta es la primera vez que estoy priorizando más el baile que la enseñanza. Porque la transmisión es lo que más me gusta hacer. Y creo que esa es la clave: Te tiene que gustar mucho este trabajo, el compartir con gente de otras edades, otros niveles, otras nacionalidades.

En lo particular, siempre me dediqué sola al tema de dar clases, y hoy vivirlo con Jonny es hermoso, porque hace muchos años que no lo hago, y se da también ese entrecruzamiento de lo que él tiene para transmitir y lo que yo tengo para poner en una clase. Entonces, podemos fluir, además, en este ambiente, y me parece fantástico.

JC: En mi caso, yo siempre estuve más enfocado en mi baile, trabajando haciendo shows, y recién ahora estoy más enfocado en la enseñanza, precisamente por el trabajo con Su. Estamos gestando esta pareja y todos los conceptos que eso conlleva, viendo qué es lo que tenemos para decirle a los demás.

A principios de septiembre se consagraron como campeones en el Mundial de Tango 2023, en la categoría Tango de pista. ¿Cómo fue la preparación para llegar hasta allí? ¿Y el momento de ser campeones?

SQ: La preparación fue muy dura, en cantidad de horas de trabajo y de tener la cabeza a full en lo que queríamos hacer. Fue hermoso, porque más allá de que fuera una competencia áspera, nosotros antes hicimos el Metropolitano también, que tuvimos la suerte de ganarlo en Tango y en Vals. Pero, más que la competencia en sí, estaba en juego lo que nosotros queríamos presentar: Somos una pareja muy nueva, queríamos tener un concepto claro, un producto que se entienda, coherente.

Así que fueron muchas horas de ensayo y trabajo con colegas, tomamos clases con muchos maestros que nos ayudaron enormemente a pulir ese concepto que teníamos en la mente. Hubo mucha charla, mucho debate, mucho ver qué queremos hacer y hacia dónde vamos.

JC: Creo que lo fundamental del proceso de preparación para el Mundial era encontrar lo que queríamos que se viera en la pareja, más allá de las condiciones o la técnica, porque ambos tenemos trayectoria y camino dentro de la danza. Pero era muy importante encontrar en la pareja aquello que llamara la atención a los demás, y que tuviera algo que decir.

SQ: Respecto al momento de la consagración, lo vivimos muy distinto: Para mí, fue un momento de alivio total, porque fue mucho trabajo, mucha expectativa y tenía ganas de que se dé. Pero, al mismo tiempo, por lo que yo siento por Jonny, que me ha tocado ir a verlo competir, sufrir y gritar en las gradas porque no se daba el resultado que yo quería, hoy que era trabajando juntos, tenía una sensación de justicia. Quería verlo a Jonny campeón, quería verlo festejar, poder abrazarlo en primera fila.

Fue una sensación de orgullo también, por supuesto, porque fuimos con muchísima expectativa, sabiendo que teníamos algo bueno, pero nunca se sabe si realmente eso gusta o si la gente, el jurado, va a acompañar. Haberlo disfrutado tanto, no solo al campeonato, sino esa noche de la final, es lo que me dio esa sensación de “trabajo realizado, hecho”. Y ahora, a la sala de ensayo, a ver cómo se sigue.

JC: En mi caso, ganar el campeonato fue cumplir un sueño. Era algo que yo siempre había soñado, es lo que me movió desde mi país hasta acá, hace muchos años. Si bien eso fue mutando y se fue transformando en lo que yo quería conseguir con el tango en este país, siempre estuvo presente esta meta. Y lograrla, fue que me dieran un cariñito al corazón. Fue un momento muy emocionante, lloré mucho.

“Este campeonato que ganamos fue una gran vidriera y, si bien nosotros ya veníamos con un trabajo y algunas propuestas laborales ya cerradas, a raíz de todo esto, fue como una explosión”, afirma Jonny Carvajal respecto del futuro laboral de la pareja de bailarines.

Suyay, sos oriunda de Morón y residís en la zona oeste del conurbano, ¿cómo fue el recibimiento en el barrio tras el Mundial de Tango 2023?

SQ: Estaban todos súper enterados: El intendente, la gente, los medios locales, porque está esa cosa de representar a una comunidad chica que, hasta los que no bailan, pasan por casa y me dicen que están contentos, me felicitan, me mandan notas. La verdad, fue muy hermoso.

Dentro de poco, vamos a tener un evento en donde el Municipio de Morón nos va a hacer un reconocimiento…Estamos muy contentos. El barrio tiene esta cosa de ser como un pueblo chico, y lo celebra todo de otra manera. Es buenísimo.

Por fuera de lo local, ¿cómo ven el ambiente del tango en la actualidad argentina? ¿Creen que el género ha logrado permanecer vigente a lo largo de todos estos años? ¿Por qué?

SQ: Creo que el tango, actualmente, está en uno de sus mejores momentos. El tango se federalizó un poquito, está mucho en todas partes. Acá, en la zona oeste, no hay un día de la semana en donde no haya una milonga, un espacio o una clase de tango. Y esto se ve mucho también en el interior. Nos ha tocado con Jonny viajar para dar clases y participar en eventos, y vimos que hay comunidades tangueras hermosas y enormes en cualquier rincón de la Argentina, y es muy lindo que no sea solo en Capital Federal.

También creo que, a nivel de baile, el tango está en su mejor momento, sin dudas. En las milongas, se baila muy bien, hay un muy buen nivel. Y sigue vigente, totalmente. Hay muchísima juventud en el tango, no sólo en la danza, sino también en el canto, en la música en general.

Respecto a su vigencia, sin dudas, ésta se logró por los laburantes del arte, por la cantidad de maestros, desde el más técnico y reconocido, hasta el que se abre unas clasecitas en un club para transmitir todo lo que tiene y hacerle llegar el tango a la gente de su barrio. Se le pone mucho el pecho al tango. Hay mucha gente que la pelea todos los días, desde la música, el cine, el teatro, mucha gente que hace que el tango siga vivo, se aggiorne y se mueva con la sociedad argentina.

¿Cuáles son sus próximos proyectos, presentaciones y viajes?

JC: Este campeonato que ganamos fue una gran vidriera y, si bien nosotros ya veníamos con un trabajo y algunas propuestas laborales ya cerradas, a raíz de todo esto, fue como una explosión y tenemos cerrada la agenda hasta diciembre del 2024.

Vamos a estar en Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Colombia, Nueva Zelanda, en varios países. Se viene mucho trabajo, por suerte.