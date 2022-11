GH 2022: Un pacto machista que retrocede 30 años

El reality del momento nunca deja de sorprender. En los últimos días, uno de los participantes de la casa más polémica (Thiago Medina) pasó de convertirse en el más querido al más odiado, luego de darse a conocer unos videos en los que se metía en la cama de Agustín Guardis y lo acariciaba mientras él dormía.

En redes sociales, la actitud que quiso pasar como “una broma entre varones” no tardó en ser repudiada. Previo al hecho de la cama, en la casa varios chicos rumoreaban acerca de la sexualidad de Guardis, dejando entrever que él era gay y aún no lo había expresado abiertamente.

“Lo tocaron, besaron, apoyaron y burlaron de él mientras estaba dormido. Esto es más que bullying y hacerlo en frente de las cámaras refleja la impunidad que manejan los varones cuando andan en grupito”, señalaron en redes. Y se abrió el debate: ¿Qué ocurre con el pacto silencioso entre hombres?

Esta complicidad que se da cuando se juntan dos o más varones da lugar a la normalización de ciertas conductas violentas de índole machista y que suelen perjudicar no sólo a los propios hombres, sino también, principalmente, a las mujeres y a la población LGBT+.

El pacto entre varones tiene como objetivo perpetuar la idea ilusoria de la masculinidad, procurando sostener que los varones son fuertes, duros y, por ende, heterosexuales. Así, “el que llora es puto” y el que no soporta una “broma” (cualquiera que sea, incluso si se pasan los límites) es un débil que “no se la banca”.

Lo que pasó en Gran Hermano fue una clara evidencia de cómo opera el pacto machista: Un grupo de varones toma como objeto a otro varón y lo pone a prueba, generalmente en frente de varias personas, a través de supuestas “jodas” de las cuales sólo ellos se ríen.

Sin embargo, lo que pasó con Agustín no es gracioso y es una gran oportunidad para poner de manifiesto no sólo esta complicidad entre hombres, sino también algo que debería ya ser conocido por todxs: ¿qué es el consentimiento?

El consentimiento (ya sea sexual o de otra índole) es una decisión libre y consciente para relacionarse de manera física, afectiva y emocional con otra persona. Para pasar de las palabras a la acción, el consentimiento debe ser mutuo, es decir, ser brindado por ambas partes.

Cuando la otra persona no respeta una decisión tomada respecto de la acción a realizar, o si realiza algo en contra de la voluntad del otrx, es abuso. No importa la edad que tengan ni si es hombre, mujer u otros.

La decisión debe haber sido elegida voluntariamente, sin presencia de ningún tipo de chantaje o presión. Además, el consentimiento se brinda de forma explícita y en un estado mental y físico perfectamente lúcido. En otras palabras: Si estás dormidx o borrachx y alguien te toca, es abuso.

Lo ocurrido entre Thiago y Agustín no es el primer caso de abuso frente a las cámaras del famoso reality. En el 2017, en la versión española de Gran Hermano, una de las participantes (Carlota Prado) denunció que otro de los compañeros de la casa (José María López) la había violado mientras ella se encontraba ebria.

El hecho ocurrió en una de las habitaciones del lugar y bajo la mirada de las cámaras, al igual que ocurrió en nuestro país. Aquí cabe preguntar: Si lo están viendo, ¿por qué nadie hace nada al respecto? ¿Acaso nos conformamos con “dar el consentimiento” alzando un pulgar arriba hacia el techo? ¿Dónde está la perspectiva de género en la realización de los productos audiovisuales?

En la misma semana en la que Thiago fue repudiado por sus hechos contra Agustín, el caso de Carlota Prado llegaba finalmente a la justicia tras cinco años de la violación, de la cual la víctima se enteró luego de que “la voz de Gran Hermano” le mostrara el video del abuso mientras ella se encontraba sola, sin ningún tipo de contención psicológica, en el confesionario.

“(En el confesionario) me dijeron que me tranquilizara y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el vídeo con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso… Si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no. Yo no hubiese querido tener para el resto de mi vida esa mierda en la cabeza.”

Declaraciones de Carlota Prado, ex participante de GH España, a los medios tras dos años del abuso sexual sufrido en la casa.