Guillermo Arrom, ex guitarrista de Luis Alberto Spinetta, charló con Radio Kamikaze

El músico Guillermo Arrom, oriundo de la ciudad de Ramos Mejía, integró diferentes bandas de rock y jazz argentino. Dentro de su prolífera carrera se destaca su participación como guitarrista de Luis Alberto Spinetta, con quien grabó los álbumes Téster de Violencia (1988), Don Lucero (1989), Exactas (1990) y Pelusón of Milk (1991). Este estuvo charlando con Radio Kamikaze sobre su trayectoria musical y el vínculo que formó con ‘El Flaco’ Spinetta.

Este reconocido hombre de la música nació en la ciudad de Ramos Mejía (Partido de La Matanza) el 17 de mayo de 1962, siendo el menor de tres hermanos. En 1983 acompañó a María Rosa Yorio en su álbum Por la Vida, siendo este su primer trabajo como músico profesional. Pero antes de llegar a esa instancia, Guillermo conformó otras bandas que no llegaron a ser tan conocidas, como lo fue Abraxas, que la integraban él (como segunda guitarra) junto a su hermano Gustavo (guitarra principal y voz), Pablito Rodríguez (saxo actual de Los Auténticos Decadentes), el hermano de este último en el bajo y un baterista. “La relación entre los Rodríguez y los Arrom con la música viene de largo trecho. Con Pablo (Rodríguez) hicimos un montón de bandas como Del Trueno y RM Sur”, comentó Guillermo.

Ya para 1986, habiendo incluso integrado La Nuca -banda en la que se encontraban Fena Della Maggiora, Fito Páez y Richard Coleman-, por intermedio de Ulises Butrón pudo encontrarse con Luis Alberto Spinetta. “Fueron 15 días de locos”, resaltó el músico sobre aquel momento. Durante aquellos días “me llamó, primero, Fernando Samalea para tocar con Charly García” pero finalmente fue ‘El Negro’ García López el elegido. Luego de eso Guillermo Arrom fue contactado por Sebastián John. Este le proponía integrar momentáneamente Zas, la banda de Miguel Mateos.

Las vueltas de la vida, dictaron que vuelva a ocurrir lo mismo. Fue otra persona, Ulises Butrón -que con Metrópoli abría los shows de Zas- quien tocaría finalmente con Miguel Mateos. Ahora bien, algo especial le guardaba el destino a Guillermo Arrom. Recibió un día un llamado de Ulises, que también tocaba con Spinetta, en el cual le dijo: “mira, vas a tocar con ‘El Flaco'”. Este le pasó unos temas para que ensaye y a los dos días le pregunta a Ulises la opinión de Spinetta. La respuesta lo sorprendió ya que descubrió que ‘El Flaco’ no tenía idea de quien iba a ser su guitarrista. Finalmente llegó el día y Guillermo fue al casting, en el cual fue muy bien recibido por la banda. “Tocamos primero Camafeo y cuando terminamos, me dio un abrazo y me dijo bienvenido a mi banda”, recordó Guillermo Arrom.