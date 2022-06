Habló el comerciante asaltado ayer en Castelar Norte

Facundo, propietario del petshop “Rincón Animal” ubicado en las calles San Pedro y Monte de Oca de Castelar norte, habló hoy en el programa “Primera Dosis” por Radio Kamikaze y contó qué: “El robo fue a las 12.30 de mediodía de ayer. Primero entra una persona que se hace pasar como cliente y pide la bolsa de piedra para gatos. Después entra otra persona y saca un arma de un morral y el otro que se pasa para el otro lado del mostrador saca otra arma de la cintura”.

“Me dicen arriba las manos que estás robado. Me llevan unos 15 mil pesos entre cambio y algo de billetes grandes. Me piden el teléfono, pero le dije que no le iba a servir porque era un iPhone y que estaba bloqueado, me sacan el reloj, una cadenita que era de mi viejo que me la arrancan y la que después la encuentro tirada en la vereda”, sigue su relato el hombre al cronista del móvil.

“Me llevaron al fondo y me pegan un culatazo y me dejan en el fondo. Yo escucho que se van y vengo corriendo para la puerta. El corro y cuando tengo a uno en el piso, el otro le dice ´tirale, tirale´“, se lamenta también.

“Me da impotencia y bronca. Fue un mal momento porque yo estaba en mi mundo, nunca pensé que me venían a robar. Me roban, me cagaron a palo, se llevan plata, reloj, que más querían sí se llevaron todo”.

“Yo pensé que estaban a cara descubierta, pero después al estar más tranquilo vi que tenían barbijos colocados. Ahora al tercero que estaba en el auto estaba a cara descubierta. Si hay rueda de reconocimiento seguro que lo reconozco” finalizó el diálogo Facundo.

El hombre también dejo un mensaje para todos los vecinos al reconocer que hechos de inseguridad hay siempre y que todos están expuesto a los robos constantemente que “Todos estén atentos, nada más que eso”.

Por Ramón Gonzalez