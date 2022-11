Habló la madre del joven baleado en San Alberto: “Que pague con la cárcel”

Lorena Oliva, la madre de Brian Oliva, joven baleado luego de pelea entre vecinos en el barrio San Alberto, contó esta mañana a Diario La Ciudad que, “su hijo fue dado de alta y ahora espera que el tirador pague por lo que hizo con cárcel y no tenga beneficio”.

“Todo pudo haber sido peor. Pudo haber matado a cualquiera de nosotros porque eramos muchos, sostuvo Lorena.

Los agresores estaban todos en la esquina festejando el triunfo de Argentina, tomaban y se drogaban. El detenido Nahuel Carrizo no midió nada de lo que hizo tiro al bulto para matar. Hubo como siete balazos. Estábamos toda la familia reunidos en la puerta haciendo unos choripanes con otro vecino y cualquiera pudo haber sido baleado y hasta pudo haber sido asesinado”, explicó también la mujer.

Brian Oliva es músico y trabaja de delivery

Mientras que Bárbara Ruíz, la mujer de Oliva con quien está casado hace tres años y tienen tres hijos en común, recibió un balazo en la pierna derecha. La bala aun no fue sacada de su pierna y debe sacar un turno para operarse.

“En el barrio hay mucha droga y es inseguro como todos los otros barrios. Pero lo que pasó el sábado superó todo los parámetros de un barrio. Una pelea que no estaba involucrado mi hijo y otro que trae un arma de fuego y dispara contra muchos, eso es muy grave“, aclaró la mujer.

La mujer agradeció por difundir el caso, “el responsable tiene que seguir preso y no tiene que tener beneficio de nada”.

“Mi hijo esta dado de alta en mi casa. Lo de Carrizo fue una tentativa de homicidio doblemente agravado. No quiero que quede libre. No mató a alguien de casualidad. Estábamos afuera mis tres hijos, yo, mis nueve nietos, mis vecinos y se nos ocurrió hacer choripanes en la vereda como nunca. Ellos -por los agresores- estaban tomando vino con coca en la esquina y estaban medio drogados. Solo le gritamos que se vayan y no pasen fuerte por el frente con la moto porque habían chicos y la moto daba cortes y hacían willy”, comento algo de lo sucedido.

“Mi hijo me dijo: mamá me dieron, mamá me dieron- y se tomaba el estómago porque le salía sangre a chorro. Mi nuera también estaba herida en la pierna. Como pudimos metimos a los chicos adentro de la casa. Fue todo muy peligroso. Solo pido que se haga justicia y pague por lo que hizo“, aclaró la mujer que regresó a su casa tras acompañar a su hijo en su internación.

El hecho:

El hecho ocurrió el pasado sábado cuando una familia se encontraba junto a sus hijos en una de las veredas del cruce de las calles San Fernando 2000 entre Camerucci y Los Matreros, de San Alberto.

Según explicaron a La Ciudad, en ese momento, un joven a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ color negra se encontraba circulando a alta velocidad y haciendo willy, por lo que la pareja le pidió por favor que tenga cuidado que había menores de edad jugando en la vereda.

Fue allí que un amigo del conductor, que le había prestado el vehículo, se acercó al matrimonio y comenzó a increpar de manera violenta a todos los presentes y a amenazarlos que iba a regresar con un arma de fuego.

“A los 40 minutos aproximadamente regresó y desde la esquina comenzó a disparar al tumulto. Efectuó seis disparos. La abuela cuando lo vio venir agarró a los chicos y los metió dentro de la casa, sino hubiera sido una tragedia”, agregó el informante.

El atacante, identificado como Nahuel Maximiliano Carrizo (35), rápidamente huyó del lugar y se refugió en la casa de su abuela, a dos cuadras del ataque, donde fue detenido.

En tanto, los vecinos, Brian Oliva (30) y Bárbara Ruiz (35), resultaron heridos y trasladados al hospital Bicentenario y luego al Hospital de Haedo para ser atendidos.

Ruiz recibió un disparo en el muslo de la pierna izquierda, fue intervenida y dada alta médica, mientras que a Oliva el tiro impactó en el abdomen, por lo que fue operado.

En tanto que Carrizo se negó a declarar ante el fiscal Patricio Ventricelli, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Ituzaingó, y quedó formalmente detenido.

El hombre, que hasta el momento no se determinó que tenga antecedentes penales, está imputado por los delitos de “tentativa de homicidio simple por el empleo de arma de fuego y portación de ilegal de arma de fuego”.

Por Ramón González