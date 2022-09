Habló una tía de Brenda, la novia y cómplice de Sabag Montiel

Una tía de la joven detenida en la estación de tren de Palermo luego de la Policía Federal monitorearan su comportamiento a raíz de información de que había estado con Fernando Sabag Montiel, pidió esta mañana que “la jueza tenga piedad con su sobrina” y que no creer en que ella “haya hecho todo eso lo que dicen que hizo”.

Así lo expresaba Sandra desde su domicilio de San Miguel a la prensa que se acercó para saber sobre la vida de Brendaq Uliarte y como se había vinculado a su novio Montiel.

La mujer entre lágrimas y llorando expresó ante la pregunta de los periodistas que se acercaron “No tengo idea de todo lo que pasa con ella” – por Brenda- “El entorno de ella no lo conocía Yo le pido a la jueza que tenga piedad por ella porque ella no creo que sería capaz de hacer eso. El padre estaba con ella y vive con ella”.

“No me cae en la cabeza lo que está pasando con ella. Yo no sé cómo se manejaba ella. Le pido a la jueza que tenga piedad por ella y a ella díganle que la amo y la extraño. Estamos muy asustados y no sabía dónde estaba”.

Sobre la vida y la crianza de la joven la mujer agregó, “ella no quería exponerse y puede ser que estaba asustada. La crianza de Brenda fue buena. La extraño mucho y no quiero que le pase nada, lo que es que ella no se capaz de eso. El hombre puede ser, pero ella no”.

“Ella iba a la iglesia con mi mamá. Yo no sé dónde estaba parando. Ella no decía nada de lo que hacía”

El momento de detención:

Los efectivos pudieron encontrar a la mujer gracias a la geolocalización de su teléfono. El operativo, que se dio durante la noche del domingo, estuvo a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA). Del equipo de trabajo participaron personal del juzgado, de la fiscalía y de investigaciones de PFA.

Brenda Uliarte fue trasladada inmediatamente a la sede policial de la calle Cavia 3350, en el barrio porteño de Palermo, el mismo lugar donde permanece detenido Fernando Sabag. Luego, fue llevada a la Alcaldía de Villa Lugano, en Madariaga y General Paz, por cuestiones de seguridad. Se aguarda su declaración ante la jueza Capuchetti, en el transcurso del día de hoy.

Los investigadores sospechan que la joven, de 23 años, fue cómplice de su novio en el ataque a la Vicepresidenta en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta. Al ser detenida, Uliarte tenía un teléfono celular, que podría convertirse en un elemento clave de la investigación, luego de que el teléfono del atacante de Cristina Kirchner fue formateado y podría perderse información.