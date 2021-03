Hermetismo absoluto en la antesala del Superclásico

Esta tarde, a las 18:00, Boca recibe a River en La Bombonera, por la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional. Casi como se tratara de una reedición del último Superclásico, donde la formación de River fue un misterio hasta el momento de firmar planillas, Miguel Ángel Russo no dio indicios del equipo que parará y Marcelo Gallardo anticipó el viernes que ya lo tiene definido, pero no quiso dar pistas.

La semana de Boca, que viene de golear por 7-1 a Vélez el domingo pasado, incluyó muchas dudas en torno a la disponibilidad de varios futbolistas para este encuentro: el miércoles, Ramón Ábila abandonó el entrenamiento por un cuadro de anginas (se hisopó y dió negativo), pero al día siguiente se reincorporó al grupo; y el jueves, Carlos Tévez y Edwin Cardona tampoco finalizaron la práctica matutina.

El Apache lo hizo con un esguince de tobillo y Cardona adujo una molestia en uno de sus cuádriceps. Desde el primer momento, se repite a viva voz que Russo espera hasta último momento por ambos.

Tévez y Cardona trabajaron de forma diferenciada.

El que puede volver a las canchas esta tarde es uno de los estandartes de la defensa Xeneize, Carlos Izquierdoz. El Cali se recuperó de un golpe en la zona de las costillas y está disponible para jugar desde el comienzo: si el DT se inclina por la línea de 3, ingresará por Gonzalo Maroni o Edwin Cardona; si mantiene la línea de 4, probablemente lo haga en reemplazo de Lisandro López.

En caso de que Miguel Ángel Russo sostenga el 4-3-3 que utilizó en los últimos partidos y tanto Tévez como Cardona estén en condiciones de jugar desde el inicio, la formación de Boca sería con: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Gonzalo Maroni, Carlos Tévez y Sebastián Villa.

Maidana ingresó para jugar el segundo tiempo ante Argentinos y se perfila para ser titular.

Por el lado de River, que viene de caer por la mínima con Argentinos el último lunes, presentaría una sola modificación respecto de los once que salieron al Monumental para enfrentar al Bicho: Jonatan Maidana, ingresará al equipo en reemplazo de Héctor David Martínez.

Pese a que en la semana se barajó la posibilidad de que Bruno Zuculini o Leonardo Ponzio ingresen en lugar de Jorge Carrascal, con el objetivo acompañar a Enzo Pérez en la tarea de cortar los circuitos ofensivos de Boca, todo indica que el colombiano será de la partida.

El viernes, en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo aseguró que ya tenía confirmado el equipo para el Superclásico pero no quiso dar detalles al respecto. “No quiero dar información, aún en los tiempos donde se sabe todo. Podría darles el equipo hoy, pero quiero dárselo a los jugadores. No me gusta dar pistas al otro equipo aunque no hay mucho que esconder”, dijo.

De ese modo, los once del Millonario para jugar en la Bombonera serían: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Jonatan Maidana; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabricio Angileri; Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

El árbitro del encuentro será Facundo Tello, que viene de dirigir el clásico entre San Lorenzo y Huracán (1-1) del sábado pasado y actuará por primera vez en un Superclásico. Lo acompañarán los asistentes Juan Bellati y Maximiliano Del Yeso, y el cuarto árbitro Fernando Espinoza.