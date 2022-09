“Himouto! Umaru-chan” y la importancia de ser una misma

¿Quién no ha aparentado ser lo que no es ante la sociedad? ¿Quién no se ha sacado el jean y el corpiño a las apuradas cuando llegaba a casa, mientras iba tirando por los aires las zapatillas y se calzaba las gloriosas chinelas? Quien esté libre de pecado…

Claramente, varixs de nosotrxs podemos sentirnos identificadxs con las escenas planteadas, pero, ¿sabías que hay un anime que refleja exactamente este tipo de situaciones tan cotidianas? Así es. “Himouto! Umaru-chan” se centra, específicamente, en cómo las apariencias engañan y en lo valioso de dejar caer las máscaras y mostrarse tal cual se es.

Basado en el manga homónimo creado por Sankaku Head y publicado en la revista Young Jump desde el 2013 hasta el 2017, “Himouto! Umaru-chan” nos presenta la vida de Umaru Doma, una chica ejemplar en la escuela, que saca grandes notas, es buena en deportes, modesta y poseedora de una belleza que deja a todo el mundo sin palabras.

Sí, quiero jugar a la play y leer manga todo el día, ¿y?

Para el afuera, Umaru Doma parece ser la chica perfecta y es admirada por la mayoría de lxs estudiantes de su colegio. Sin embargo, lo que no saben todxs ellxs es que, una vez que llega a casa, Umaru se transforma en una persona completamente diferente: Dejando atrás su presencia impoluta y su carácter refinado, al pasar la puerta, Umaru se calza el pijama, se queda descalza, se pone su capa con forma de tanuki (una especie de mapache-perro propio de algunos países asiáticos) y se convierte en una verdadera otaku caprichosa.

¿Himou…qué?

Como muchxs estarán deduciendo, el anime basado en el manga de Sankaku Head lleva el nombre de su protagonista, Umaru, y el sufijo “chan” que se le asigna a las chicas o mujeres de cualquier edad con quienes exista una relación cercana. Pero, ¿y himouto qué significa?

Considerado un juego de palabras, el término “himouto” es una conjunción entre “imouto” (que significa “hermana pequeña”) e “himono” (que significa, literalmente, “pescado seco”).

La primera vez que se ha usado un término similar para describir a las chicas como Umaru fue en el manga “Hotaru no Hikari” (2004) de Satoru Hiura, en el que definen a la protagonista como una “himono-onna”: Una chica de unos veintitantos que, fuera de su casa, tiene un trabajo de oficina y una vida más glamorosa, pero, una vez que llega a su residencia, se convierte en calabaza, poniéndose ropa deportiva, atándose el pelo en un rodete y sin querer salir de su casa ni siquiera para concretar citas con hombres.

En síntesis, una “himono-onna” es una mujer que prefiere pasar su tiempo libre de entrecasa, sin salir con varones y simplemente holgazaneando. Nada mal, ¿eh? En esos términos, “himouto” vendría a referirse a una niña o joven que realiza actividades similares y que no sale de su domicilio.

Cuando el otakismo sale a la luz

En la trama de “Himouto! Umaru-chan”, la vida otaku de Umaru permanece en completo secreto. Solo a su hermano mayor, Taihei, le es revelada la verdadera cara de Umaru, puesto que viven juntos y es él quien, generalmente, le cumple todos sus caprichos de niña consentida: Le compra su nuevo número de manga favorito en cuanto sale, la deja desvelarse jugando videojuegos o le trae “provisiones” (léase, gaseosa y papas fritas) para una larga sesión de maratón de anime.

Y pareciera que Umaru está conforme con esta doble vida en la cual, puertas para afuera de su casa es una y, dentro, es otra. Sin embargo, en un momento de la historia (sin spoilers, tranquilxs) la cosa comienza a complicarse y a sentirse un poco incómoda: Umaru empieza a hacerse amigas, tales como Kirie, una chica tímida que se convierte en la primera en conocer la a la Umaru otaku y caprichosa. O Ebina, quien va con ella al colegio y, además, es su vecina, o quien fuera su “rival” en todas las materias, Sylphinford.

A medida que Umaru va pasando tiempo con las chicas que poco a poco se convertirán en sus verdaderas amigas, nuestra protagonista empieza a preguntarse si es estrictamente necesario que les esté ocultando constantemente su verdadera identidad de otaku holgazana. ¿Me aceptarán si les digo que, en mis tiempos libres, solo leo manga, veo anime y juego videojuegos en vez de estudiar o ir de compras como “cualquier chica normal”? se pregunta Umaru.

Y, en este punto, entra en juego también el feminismo: Si Umaru fuera un chico, ¿realmente estaría tan mal que, además de sacar notas perfectas, sea un otaku y un holgazán? Definitivamente, el hecho de que Umaru sea una mujer tiene mucho más peso del que se cree. Porque todxs admiran en ella “lo correcto” que es su accionar, en el sentido en que ella posee un carácter y una belleza que son “lo esperable” en una jovencita de su edad.

Entonces, rechazar esos estándares de lo que debe ser una chica y querer disfrutar de cosas más “varoniles” en los tiempos de ocio, efectivamente cambia la ecuación en lo que respecta a cómo sus amigas y su círculo social va a recibir a la verdadera Umaru.

Sin embargo, la ansiedad por dejar de ocultarse se vuelve cada vez más fuerte en la cabeza de Umaru a medida que van pasando los capítulos. ¿Logrará confesarse ante sus amigas y poder simplemente ser, sin vergüenza? Definitivamente, “Himouto! Umaru-chan” nos enseña acerca del valor que se debe tener para ser unx mismx, en un montón de historias súper divertidas y que, tranquilamente, podrían pasarle a cualquiera.

Y vos, ¿viste “Himouto! Umaru-chan”? ¿Lo verías? Si aún no te decidiste, te dejo este adelanto…