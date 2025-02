Histórica eliminación del Xeneize en la Libertadores

Boca cayó en la definición por penales 5-4 ante Alianza Lima y con esta caída, el equipo de Fernando Gago no jugará la Copa Libertadores y Sudamericana de este año. Solamente le queda el Mundial de Clubes.



En La Bombonera, se disputó el partido de vuelta de la fase 2 de la Conmebol Libertadores, entre el “Xeneize” y el equipo incaico, donde Boca necesitaba ganar para avanzar a la próxima fase, pero la noche fue muy negra.



Apenas iniciado el partido, el dueño de casa abrió el marcador a los 5 minutos, Marcelo Saracchi envió un centro desde la izquierda que rebotó en el cuerpo del defensor peruano, Miguel Trauco, y mandó la pelota al fondo de la red.



Sin embargo, a pesar del dominio de la pelota por parte de Boca, Hernán Barcos conectó de cabeza un centro desde la derecha por parte de Pablo Ceppellini tras un tiro libre para vencer al arquero Agustín Marchesin e igualar el duelo.



Más adelante, a los 30 minutos de la primera parte, el cuadro peruano tuvo una situación de gol en un contragolpe en el que Eric Castillo buscó eludir al arquero local, pero le sacó la pelota y evitó que los visitantes conviertan el segundo.



En la segunda parte, Boca volvió a imponer condiciones desde el arranque y tuvo el gol en los pies de Edinson Cavani al minuto de juego, pero su remate se fue desviado.



A los 12 minutos, Kevin Zenón capturó un rebote dentro del área chica por parte del arquero Guillermo Vizcarra tras un remate de cabeza de Marcos Rojo y volvió a adelantar al conjunto argentino.

Asimismo, el guardameta boliviano de la visita fue fundamental para impedir que el conjunto azul y oro sentencie el encuentro.



Sobre el final, en la última jugada del partido, Cavani se encontró solo frente al arco, pero no pudo rematar con precisión y trastabilló con el balón por lo que el cotejo debió ser resuelto desde los doce pasos.



Para la definición, Fernando Gago decidió enviar al arco a Leandro Brey, especialista en atajar penales, en lugar de Agustín Marchesin.



Sin embargo, la estrategia no dio resultado. Alianza Lima ejecutó con precisión y aprovechó la falla de Alan Velasco, cuyo remate fue contenido por el arquero Guillermo Vizcarra, decretando el 5-4 definitivo en la serie, y una Bombonera en llamas al grito de los hinchas: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, para los jugadores y Comisión Directiva del “Xeneize.

Con esta derrota, Boca se quedó afuera de todas las competiciones internacionales en 2025, ya que al caer en la Fase 2 de la Copa Libertadores, tampoco clasificó a la Copa Sudamericana.



Ahora deberá afrontar el Torneo Apertura, que jugará este viernes a las 20 hs ante Rosario Central, y luego la Copa Argentina. Mientras que en junio, debutará en el Grupo C del Mundial de Clubes, en Estados Unidos.