Homenajearán a víctimas de la Tragedia de Cromañón, a 18 años del incendio

En el marco de cumplirse 18 años de la Masacre de Cromañón, el próximo 29 de diciembre a las 18hs se realizará el tradicional acto homenaje en recuerdo y memoria de los vecinos y vecinas de Ituzaingó.

El mismo tendrá cita en la Plaza “Los Pibes de Cromañón: Ceci y Luis” (Venezuela y Martín Rodríguez).

Durante la jornada reflexiva se realizará una muestra cultural e intervenciones artísticas, y habrá música en vivo acompañando la tarde y radio abierta junto a familiares.

El acto homenaje tiene por objetivo, año tras año, mantener viva la memoria de las y los pibes que perdieron su vida aquel 30 de diciembre de 2004.

Cromañón y 194 veces Nunca Más

Un total de 194 jóvenes murieron y más de 1500 resultaron heridos en lo que significó una de las catástrofes no naturales más grande a nivel nacional.

En 2017 a través de una ordenanza municipal, la otrora plaza San Salvador se renombró para recordar a Cecilia Roumieux y Luis Zárate, dos jóvenes de Ituzaingó que perdieron la vida aquel 30 de diciembre.

Cromañón y una lucha que todavía persiste

No obstante pasan los años y los juicios con condena, parece que todo eso no es suficiente para algunos que todavía no entendieron la lección, e incluso hoy siguen cometiendo los mismos errores.

Siguiendo con lo anterior basta mencionar la clausura del bar Cheka por la misma razón: prender bengalas a puertas cerradas.

Es por ello que el trabajo de familiares y sobrevivientes de Cromañón sigue siendo vital para no perder la memoria y para que algo así no suceda nunca más.