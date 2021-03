El Hospital de Ituzaingó espera la llegada de un Tomógrafo y ya atiende a afiliados al PAMI

El Hospital de Ituzaingó ha comenzado a equiparse para convertirse en el Nosocomio interzonal de agudos y de alta complejidad más importante de la zona Oeste. En diálogo con Radio La Ciudad, Fernando Alí, Director Ejecutivo del hospital, aseguró que en la etapa postpandemia y con la llegada de nuevo equipamiento, el Hospital comenzará a operar al cien por ciento.

“Rápidamente, en la medida de las posibilidades, vamos a ir migrando hacia un hospital general de agudos de alta complejidad para toda la Zona Oeste; dandole prioridad a los habitantes de la ciudad, que son los que deben recibir las prestaciones de este hospital hasta que termine siendo un hospital general para todo el oeste”. aseguró Ali

Fernando Ali, Director Ejecutivo del Hospital de Ituzaingó

Desde la inauguración en agosto pasado pasaron 829 pacientes en internación”, el 80% lo hizo sin contar con una obra social o prepaga. El hospital está dando respuesta a aquellos habitantes que no cuentan con otra cobertura que no sea la salud pública, para COVID y patologías menores que no resultan en COVID. Es decir, se están atendiendo por guardia e internando patologías distintas a COVID“, destacó.

“De estos pacientes, el 55 por ciento recibió el alta en el hospital y un 21 por ciento, por la complejidad propia del hospital, tuvo que ser derivado a otro con mayor complejidad”, detalló Alí, quien aseguró que el objetivo para este año es “brindar todas las prestaciones en este Hospital”.

Al mismo tiempo, señaló que, “por día, en la guardia se atienden 150 personas. Muchas veces, le explicamos a la familia y al paciente que no tenemos la complejidad y es derivado a otro lugar. Es bien comprendido por la familia. El pueblo de Ituzaingó está acompañando a que este hospital se esté transformando en lo que tiene que ser: un hospital de alta complejidad para la Zona Oeste”.

En cuanto a la atención en consultorio, el sistema de turnos y la atención para personas que requieren de seguimiento por alguna patología, precisó que “para los estudios por imagen se está atendiendo por guardia, pero la consulta con turno se hace a través de atención primaria del municipio”.

“Desde hace dos semanas, aquellos pacientes que tienen PAMI como obra social y que por alguna razón no estaban recibiendo atención en los hospitales privados de la zona, ya la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI toma contacto con ellos y los deriva como primera atención de especialistas al hospital”, expresó Alí.

“En breve, comenzaremos a atender a la población en general. Es decir, el nuevo paso que ha dado el hospital, es estar avanzando a la consulta ambulatoria. Ya son consultas programadas por turnos, en principio, para afiliados a PAMI que no tenían otra cobertura“, añadió.

En ese sentido, y ante la consulta sobre el estado actual del nosocomio en materia de equipamiento, Alí detalló: “Desde que se desató la pandemia comenzó a equiparse. Ya tenemos una cobertura muy amplia, en cuanto a imágenes, y estamos a la espera -en los próximos meses- de un tomógrafo”. “Eso nos va a permitir dar otro tipo de respuesta“, analizó.

“Hoy el hospital cuenta con 62 camas. Ya con todo el equipamiento nuevo, estaríamos llegando a las 120 camas”, enumeró Alí, y luego destacó que, entre las camas de las que actualmente dispone el Hospital del Bicentenario, seis son de terapia y cuatro de Shock Room (como las de terapia, pero situadas en la guardia)“.