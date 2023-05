Hoy es el Día de Star Wars: el finde habrá un festejo en el oeste con los personajes más icónicos

El 4 de mayo es un día muy especial para las y los seguidores de Star Wars, la mítica saga de películas de George Lucas. En el oeste se festejará con un evento a beneficio dónde se presentarán los personajes más icónicos del film. Mirá cuándo y dónde será.

Hoy es un día muy esperado por uno de los fandoms más grandes del planeta. El 4 de mayo es reconocido como el día de Star Wars, que hace honor al universo cinematográfico creado por George Lucas. En español, este filme también se conoce como La Guerra de las Galaxias.

A lo largo y ancho del globo, se organizan distintas actividades para rendir homenaje a esta franquicia y enaltecer el amor por esta historia que comenzó hace tantos años. Se eligió esta fecha ya que en inglés, su pronunciación recuerda a una de las frases más emblemáticas de Star Wars.

El Maestro Yoda, uno de los personajes más queridos de la saga.

“May the force be with you”, cuya traducción en español es “que La Fuerza te acompañe”, es una línea que resalta este día. Es el lema con el que los personajes suelen expresar sus buenos augurios al encomendarse a La Fuerza, un poder sobrenatural que rige todo dentro de este universo, presente entre los Jedi y los Sith, dos órdenes en conflicto que llevan adelante gran parte de la trama de esta historia.

La fonética similar entre la clásica frase y la fecha, ambas en inglés, hizo que los y las fans de Star Wars identificaran el 4 de mayo como el día idóneo para homenajear a su pasión. “May the 4th be with you” es la combinación de la frase y este día, y en español significa “Que el 4 de mayo esté contigo”.

Festejo del Día de Star Wars en el Oeste

Los festejos por el 4 de mayo, o May the fourth, en inglés, también dicen presente en el Oeste. El próximo sábado 6 se realizará un festejo por el día de Star Wars en el San Justo Shopping, el centro comercial ubicado sobre la Avenida Juan Manuel de Rosas al 3910.

Se trata de un evento solidario, en el que los personajes más icónicos de la saga van a estar en el shopping para que todos los fanáticos, tanto grandes como chicos, puedan sacarse una foto con ellos y tener su recuerdo de este día.

El evento, además, tiene un objetivo solidario: buscan recaudar fondos para ayudar a las ONGs Make a Wish Argentina y The Pink Force. Se trata de dos organizaciones que buscan llevar alegría a niñas y niños que se encuentran enfermos o atravesando situaciones complicadas de salud.

Por esto, desde la organización invitaron a toda la comunidad ” a pasar una tarde inolvidable y a aportar un granito de arena para una buena causa”, como expresaron en sus redes sociales.

La celebración del Día de Star Wars se llevará a cabo desde las 14:00 hasta las 18:00 horas, y los puntos de encuentro serán el stand de atención al cliente del shopping y Rockers, un local gastronómico temático ubicado en el patio de comidas en el primer piso.