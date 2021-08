Huellas Unidas: Un grupo de chicas con la pasión de ayudar a los animales

Huellas Unidas es un grupo independiente sin fines de lucro, compuesto por cuatro chicas de Virrey del Pino, zona donde el equipo se dedica a “rescatar animales por amor”, tal como definen en sus redes sociales.

La Ciudad charló con las rescatistas, quienes se encargan de buscar adopciones responsables para los animales, los trasladan, dan tratamiento y castraciones.

“Todo comenzó con una alerta”, detalla Micaela, una de las chicas de Huellas Unidas. “Nos conocimos el 23 de septiembre del año 2017. Al principio, éramos muchos integrantes, pero luego se fueron yendo. Hacer este trabajo es muy complicado y a veces te sobrepasa todo”, continúa.

Cuando se les pregunta a las rescatistas por qué decidieron arrancar con este proyecto a pulmón, enfatizan en la misión de Huellas Unidas: “Nos mueve ayudar a los sin voz”, sostienen.

Micaela, además, agrega: “Particularmente, comencé con este trabajo porque estaba cansada de ver casos y no poder hacer nada. Hasta que me puse en su lugar y descubrí que, sinceramente, los animales no merecen todo lo que el ser humano les hace padecer.”

A puro pulmón

Huellas Unidas se solventa con el sueldo de cada una de las cuatro chicas que integran el grupo. Además, algunos ingresos provienen de las rifas que realizan y diversas donaciones que aporta la gente de la zona.

Micaela es una de las rescatistas de Huellas Unidas que ayuda a darles una mejor vida a los animales de la calle.

“Nosotras no contamos con ningún recurso externo, más allá de nuestros sueldos y la ayuda de la gente. Esto es un día a día. Tampoco tenemos un espacio físico concreto, todo se hace con lo que podemos aportar cada una de las chicas”, relata Micaela.

Según el grupo Huellas Unidas, una de las mayores dificultades con las que se enfrentan desde sus inicios es la cuestión económica: “Antes nos costaba, pero teníamos pocos casos. Hoy en día tenemos muchos casos y debemos dinero en todos lados”, afirman.

Día tras día, las rescatistas ven “más y más maltrato” en las calles de la zona y alrededores.

Para paliar la situación de los animales en las calles, sueltos, abandonados y expuestos a cualquier clase de peligros, desde Huellas Unidas sostienen que la castración de perros y gatos, tanto machos como hembras a los seis meses de edad, es la solución.

“También, hay que enfatizar en la necesidad de adoptar y no comprar animales. En los refugios hay de todos los tamaños, edades, pelajes y razas”, sostienen.

Cómo ayudar

Desde Huellas Unidas hacen especial hincapié en la ayuda colaborativa y mutua entre los grupos pequeños que, como ellas, se dedican a rescatar animales. “Las grandes ONGs no nos ayudan ni siquiera en difusión. Suelo quejarme mucho en mis redes sociales por esta situación”, denuncia Micaela y agrega: “Sin embargo, las pequeñas organizaciones y la gente siempre están ahí y nos ayudan con alimento y artículos para los animales.”

Huellas Unidas es un grupo independiente que no recibe ayuda de ninguna organización ni del Municipio de La Matanza. “Nosotras hacemos el trabajo que el Municipio no hace, organizando rifas y castrando ‘gratis’ (el pago a los veterinarios sale de nuestros bolsillos)

ya que Zoonosis castra muy pocos animales en todo el partido de La Matanza. Hacemos lo que podemos, no damos a basto”, concluyen.

En las redes sociales de Huellas Unidas se encuentran todos los medios de ayuda económica. Además, se puede colaborar con gasas, vendas, alimento y cuchas para los animales, entre otros artículos para mejorar su salud.