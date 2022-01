Hurlingham a la Selección: La convocatoria a Nehuén Pérez

Nehuén Pérez tiene 21 años y si bien actualmente juega en el Udinese de Italia, su carrera comenzó muy lejos de allí, más precisamente en el Club Social y Deportivo Quinta de los Pibes en William Morris, Hurlingham.

Hoy, ante la baja de Guido Rodriguez por Covid positivo, el hurlinguense fue convocado a la selección mayor para el partido de eliminatorias.

Pérez tiene un largo recorrido con la camiseta juvenil de la Selección con pasos por el Sudamericano Sub 17, la Copa del Mundo Sub 20 del 2019 y los Juegos Olímpicos Sub 23 de Tokio que se celebraron meses atrás.

“Feliz cumple para nuestro capitán” saludos desde las redes de CS Quinta para Pérez, en ocasíón de su natalicio, el 24 de junio.

Además, estuvo en el banco de suplentes de la Mayor por primera vez a finales de 2019 en un amistoso contra Uruguay y luego reapareció en los llamados a fines del 2020 para tres partidos de Eliminatorias, aunque todavía no sumó minutos de manera oficial.

El defensor central, comenzó su carrera profesional en las inferiores de Argentinos Juniors, y rápidamente pegó el salto a Europa, cuando en 2019 el Atlético de Madrid compró el 90% de su pase, con tan sólo 18 años.

En agosto del 2021, cedió a préstamo al Udinese, donde sigue jugando actualmente.

Es ahora Nehuén

La convocatoria del chico de William Morris se da en un contexto y en un momento particular.

Lionel Scaloni debió hacer un nuevo retoque en la lista de la selección argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias y citó de emergencia al defensor, pocos días antes del encuentro.

De todas formas, este es el segundo retoque “de urgencia” que debe realizar el DT de la albiceleste a partir del llamado de Maximiliano Meza, quien saltó a la nómina ante la baja de Joaquín Correa, delantero del Inter.

Dentro del equipo, habrá que ver si el pibe de Morris tendrá minutos en cancha.