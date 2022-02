Hurlingham: Un pitbull atacó a trabajador en la calle

El hecho tuvo lugar sobre la calle Felipe Pastre al 2000, en Hurlingham. Nahuel, un albañil de 27 años se dirigía a comprar a una gaseosa, cuando fue atacado por un Pitbull que saltó una pared y le mordió la pierna.

Producto de la mordida del pitbull, a Nahuel tuvieron que darle 27 puntos de sutura y reconstruirle el muslo de la pantorrilla.

“Saltó un paredón de 1,20 metros y se me vino encima. Me dio tiempo a cruzar un poco la calle y me atacó la pierna izquierda”, relató el joven en diálogo con C5N.

“Si yo no reaccionaba y me quedaba quieto, en el mismo salto me podría haber agarrado de la cabeza o del cuello”, relató el joven.

En un video que grabó un vecino se ve a algunos transeúntes tratando de quitar al perro de la situación. Según ellos, esta no es la primera vez que el pitbull ataca a alguien en la vía pública.

¿Qué dice la ley sobre los perros peligrosos?

En la provincia de Buenos Aires está vigente la ley 14107 que tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos (el Pitbull, por ejemplo) para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros animales.

A los efectos de esta Ley, “se consideran perros potencialmente peligrosos a aquéllos incluidos dentro de una topología racial que, por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas y a otros animales”.

La ley también crea el Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos de la Provincia de Buenos Aires, con una delegación del mismo en cada municipio.

Dicho registro incluye datos personales de responsables y respecto del perro, los datos que permiten individualizarlo resultantes de la identificación que prevé esta Ley, sus características y el lugar habitual de residencia.