Incendio intencional en Merlo: arrestaron a dos jóvenes por prender fuego el Teatro Municipal Espacio Multiarte

Un incendio intencional sucedió en las instalaciones del Teatro Municipal Espacio Multiarte de Merlo durante la noche del sábado. Gracias a un rápido accionar de las distintas fuerzas de seguridad y de emergencia, el fuego pudo ser controlado y los dos responsables del ataque terminaron detenidos.



El siniestro se desató en la parte trasera del edificio, ubicado en la intersección de las calles Riobamba y Pasteur. Tras un alerta al 911, arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 1ra de Merlo junto al Móvil 19 del Cuartel Central de los Bomberos Voluntarios locales y personal de Defensa Civil.



Los equipos lograron sofocar las llamas rápidamente, confirmando que solo se produjeron daños materiales, ya que el establecimiento se encontraba sin personas en su interior.



En paralelo al operativo para apagar el fuego, el personal policial inició la búsqueda de los autores a través del seguimiento de las cámaras de monitoreo de la municipalidad. El rastreo fue exitoso y permitió encontrar a los sospechosos a pocas cuadras, en el cruce de las calles Real y Padre Espinal.



Allí fueron aprehendidos M. L. G., de 23 años, y A. G. A., de 22. Ambos se encontraban en situación de calle y, al momento de la requisa, los agentes les incautaron un encendedor en su poder.



Tras el arresto, los implicados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Martín Vera.