“Infancias Trans, Infancias Libres”: Un podcast necesario

“No solo hay juventudes y adulteces trans. También hay infancias. Y por eso, amplificamos las voces de varias generaciones, algunas en plena niñez, y otras que la vivieron hace un tiempo”, relata la síntesis de “Infancias Trans, Infancias Libres”, un podcast realizado por la Revista Cítrica y la Editorial Chirimbote que busca dar a conocer las historias (de infancias y de vidas) de distintas personalidades de todo el país cuya identidad existe y resiste por fuera de la heteronorma.





Con la conducción de la escritora y activista trans, Bárbara Di Rocco, el proyecto que se aloja en Spotify intenta ahondar en la infancia disidente para que todxs podamos no sólo encontrarnos con los relatos de personas trans que habitan en la Argentina, sino también encontrarnos y aprender de nosotrxs mismxs.





A partir de entrevistas, Di Rocco da lugar en “Infancias Trans, Infancias Libres” a la creación de un espacio seguro, ese que a muchxs les ha faltado precisamente en la niñez, para que las historias de vida puedan surgir con fuerza, mediante un relato contado con voz propia.





El podcast cuenta con seis episodios y, en cada uno de ellos, podemos conocer la vida de Gabriela Belizán (alias “La Pelu”) de Chaco, Santiago Merlo de Córdoba, Luca, un niño trans de siete años, Giovi, músico de Santa Fe, Jessi (alias “Supertravita”) de Morón y Paulina Gaetán de Pergamino.





Además de ser realizado por Revista Cítrica y Editorial Chirimbote, “Infancias Trans, Infancias Libres” contó con el apoyo del programa Gestionar Futuro del ex Ministerio de Cultura de la Nación.





“Negar que existen las infancias trans es negar que existe la infancia”

Por fuera de los derechos adquiridos y las luchas logradas en Argentina, en España se ha aprobado recién en el 2023 la “Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, una normativa que permite la autodeterminación del género a partir de los 14 años.





Una de las voces a favor de dicha ley fue la poeta e historiadora trans española, Alana S. Portero, quien escribió la novela “La mala costumbre”, en donde aborda la infancia trans, el camino hacia la autoaceptación y la importancia de contar con referentes durante la niñez: “Es difícil armar un discurso de orgullo o de expansión personal cuando todo lo que te define es a través del ridículo o de la burla; se crea una gran sensación de vergüenza y sobre todo, muchísimo miedo”, contó en una entrevista a la BBC.





En el episodio número 5 del podcast “Infancias Trans, Infancias Libres”, podemos conocer la historia de Jessi, la “Supertravita” de Morón quien, a sus once años, se convirtió en la esperanza de los niños y niñas travesti-trans: “Mis referentes son todas mis ‘tías travas’, las activistas que me acompañan siempre en las marchas. También lo son las históricas, como Diana Sacayán, que me representa mucho”, relata la niña a Bárbara Di Rocco.





“Negar que existen las infancias trans es negar que existe la infancia. Habría que negar la infancia heterosexual o la infancia cis: si un niño afirma ser un niño, habría que ponerlo en duda; se cae por su propio peso”, agregó Portero y el mensaje es aún más claro: Los derechos trans son derechos humanos y, como tales, deben contemplar no sólo a las personas adultas, sino también a las infancias.





“Infancias Trans, Infancias Libres” es un podcast realizado por Revista Cítrica y Editorial Chirimbote. Cuenta con la conducción de Bárbara Di Rocco, la producción general y artística de Mariano Pagnucco y Jesi Farías, la edición y la musicalización de Rodrigo Ruesta y la ilustración de Pitu Saá. Está disponible en Spotify.