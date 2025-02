Inflación dibujada: aumenta el transporte un 10 % y un 5% todos los meses

Con una inflación cada día más dibujada por el gobierno nacional, los usuarios de colectivos, subtes y autopistas deberán afrontar un aumento del 10 por ciento en todas las tarifas. Además, desde abril, los pasajes se actualizarán mensualmente un 2% por sobre índice de inflación nacional, lo que representará un aumento mensual mínimo del 5 % todos los meses.



Así, el boleto de colectivo para 31 líneas pasará este mes de $371 a $408,24. Por su parte, el subte, que verá reflejado el aumento a partir del viernes de la próxima semana, incrementará su tarifa de $757 a $832.

Peajes

En cuanto a los peajes, los valores también experimentarán un alza considerable. Las tarifas para las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno se elevarán a $3.379,98 en horario pico y $2.385,03 en horario no pico para vehículos livianos. En el caso de la autopista Illia, los costos serán de $1.405,18 en horario pico y $993,66 en horario no pico. Además, el Pase Diario, que deben adquirir aquellos conductores que no están adheridos al sistema TelePase para evitar multas, tendrá un precio de $23.850,31.

Colectivos

Cuadro tarifario de servicios de colectivos comunes:



0-3 km: $408,24



3-6 km: $454,78



6-12 km: $489,82



12-27 km: 524,89

Cuadro tarifario para colectivos expresos:



0-3 km: $510,30



3-6 km: $568,48



6-12 km: $612,27



12-27 km: $656,11