Inseguridad: conocer y compartir en familia la ubicación de cada uno a través de Google Maps

Para conocer la localización de amigos o familiares, con su previa autorización, y hasta que WhatsApp decida incluir la función en su próxima actualización, podemos hacerlo a través de Google Maps.

Google ofrece una herramienta para averiguar de forma rápida dónde están las personas a las que estamos buscando cuando no no hay señal de celular o no podemos comunicarnos a través de mensajes o llamadas

Con la herramienta, Google Maps permite ajustar el tiempo de visibilidad, así como definir con qué contactos en concreto compartir la ubicación

Hacerlo es bastante sencillo siguiendo unos cuantos pasos. Se puede realizar a través de Android e iOS, así como desde un PC. Si el contacto tiene una cuenta de Gmail, basta con agregar su dirección al directorio de contactos de Google, y luego abrir la aplicación de Google Maps. En el menú desplegable existe una nueva opción, compartir ubicación, que permite al usuario elegir con qué contactos quiere visibilizar su posición.

Además, la app también ofrece la posibilidad de elegir el tiempo que permite a sus contactos ser visible; por defecto es una hora, pero se puede aumentar o disminuir, así como dejarlo siempre activo hasta que se vuelva a acceder para desactivar la opción. Para desactivarlo, los usuarios de iPhone o iPad simplemente tendrán que mover el interruptor que aparece en azul al lado de la persona con la que se estaba compartiendo información, y en Android, presionar el aspa.

El proceso es prácticamente idéntico tanto en Android como en iOS, aunque algunas funciones están vetadas para los de Tim Cook. Por ejemplo, solo los usuarios de Android pueden compartir, al iniciar una ruta, la hora prevista de llegada y la posición en la que se encuentran. En la opción «Más» aparece «compartir progreso del viaje», que se detendrá automáticamente una vez el usuario llegue al destino.

Si la persona a la que queremos localizar no tiene una cuenta de Google, la aplicación solo permite que sea el usuario quien informe de dónde está un máximo de 72 horas seguidas. Tanto en Android como iOS, el usuario, después de activar la localización, debe enviar o un enlace o compartir el vínculo a través de una app como iMessage.