Inseguridad en Morón: así le robaban el auto a una mujer en la puerta de su casa

El pasado viernes por la noche, un grave hecho de inseguridad ocurrió en Morón Sur. Una mujer bajaba de su auto para entrar a su casa cuando fue abordada por tres delincuentes en una moto. Frente a su hijo, lograron robarle su vehículo a mano armada en menos de un minuto.

Otro hecho de inseguridad tuvo lugar el pasado viernes a las 18:50 sobre la calle Horacio Julián al 1400 en Morón Sur, cerca del límite con La Matanza. Laura estaba llegando a su casa con su madre cuando fue asaltada por tres delincuentes a mano armada. Los ladrones circulaban en una moto, sin cascos y armados. Uno de ellos se dirigió hacia ellas y las obligaron a bajar del auto a punta de pistola.

Todo esto pasó ante los ojos de Jonas, el hijo de Laura de tan solo 19 años, quien estaba abriendo el portón de la vivienda. El adolescente corrió hacia la esquina de Concejal Ramella, regresó e intentó ayudar a la madre, pero uno de los ladrones lo apuntó con el arma y lo obligó a retroceder.

Dos de los malhechores huyeron en el auto robado, un Volkswagen Beetle ( conocido como el moderno “escarabajo”), mientras que el tercero lo hizo en la motocicleta que habían llegado. Todo el hecho delictivo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Luego del robo, la mujer llamó a su marido, David, para avisarle de lo sucedido. David contó en diálogo con Diario la Ciudad que la policía solo tomó cartas en el asunto luego de que un fiscal conocido de la familia se los pidiera. “Recién ahí la policía mandó un móvil. Llamamos por teléfono pero no venía nadie.” “Están impunes, no pasa nada“, expresó angustiado David.

Además del auto, los delincuentes se llevaron la billetera y el teléfono de la víctima. Gracias a eso, David pudo rastrear la ubicación y dar con el paradero de los delincuentes en el Barrio La Toma, cerca de la Ruta 1001. “Cuando salí de mi casa rastreando el teléfono había un operativo policial a dos cuadras. Estaban controlando gente que venía en un colectivo de pasajeros. Hacen eso para que los vean, la policía nunca está. Me crucé otros patrulleros, les informé del robo. ¨Ya nos enteramos por red¨ me dijeron y salieron para el otro lado. Yo seguí el rastro y llegué. Ahí había seis o siete personas. Seguimos de largo, no podíamos hacer nada”, relató David a este medio. “Le avisé a la policía, le dije donde estaban. Obviamente nunca fueron“, finalizó.

De acuerdo a lo que muestran distintas cámaras de la zona, los mismos ladrones que asaltaron a Laura intentaron cometer otro robo en una panadería de Isidro Casanova en la misma noche. “Tres personas en una misma nota, sin casco, ¿y la policía no los ve?”, se pregunta David. “Acá además de un tema de inseguridad hay un tema de corrupción. Es tierra liberada“, expresó con una fuerte preocupación.

Su hijo Jonas, quien presenció el robo, solía ir en auto a la facultad, pero después del hecho quedó aterrado y no quiere conducir más. “Ahora lo llevamos nosotros. Es increíble como se vive, uno está pensando siempre lo peor”, expresó David. Hace algunos meses su vecino también fue víctima de un robo similar en el que los delincuentes utilizaron ametralladoras, por lo que el temor a sufrir un hecho de estas características es cada vez más grande.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría 1° de Morón y las víctimas quedan a la espera de justicia por este robo tan violento.