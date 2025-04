Inseguridad: la Provincia quiere prohibir la circulación de motos con más de una persona

En el marco de la lucha contra la inseguridad, el gobierno de Axel Kicillof anunció que se prohibirá la circulación de motos con más de una persona, para de esa forma prevenir ilícitos bajo la modalidad motochorros. La prohibición no será general, sino que será por zonas y hasta por franjas horarias, y siempre con un previo pedido de los intendentes.



La medida fue anunciada este lunes por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en el marco de la habitual conferencia de prensa que el gobierno brinda en La Plata. Aunque se estima que se ejecutará sobre todo en el Conurbano, el ministro indicó que regirá para los 135 municipios. En este marco, Alonso destacó que esta normativa está incluida en la Ley Antimotochorros" aprobada en 2019. Es en la misma donde se obligar a llevar impresa la patente en el casco y el chaleco, algo que no se respeta.



“Estamos conversando para que a pedido se restrinjan algunas zonas en algunas franjas horarias, en donde esté prohibido circular de a dos personas. Lo vamos a conversar con los intendentes”, adelantó el ministro durante la ronda de preguntas, en el momento en el que se desarrollaba la situación del robo automotor.



Indagado para que de mayores precisiones, Alonso se limitó a informar que esa posibilidad se va a llevar a la Mesa de Coordinación Política de Seguridad que mensualmente se lleva adelante en cada Municipio. “Es una medida sensible, por eso creemos que debe ser el intendente el que lo solicite, hay una ley que nos permite tomar esa medida como Ministerio de Seguridad”, añadió. Si bien en algún pasaje sugirió que la idea está pensada principalmente para implementarse en el Conurbano, aclaró que la posibilidad está abierta a los 135 municipios.