Internas del macrismo en Ituzaingó: Di Castelnuovo perdió a un importante aliado

A solo una semana del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio o “Juntos” a secas, se encamina directo a una interna. Con el vicejefe de Gobierno de CABA., el porteño Diego Santilli lanzado como primer candidato a diputado nacional bonaerense con una lista pura del PRO y por otro lado el médico neurólogo Facundo Manes como la apuesta fuerte del radicalismo, todo indica que serán los votos los que determinen cual de los dos partidos políticos se quede con la mayoría de las candidaturas.

En la Provincia habrá una interna entre partidos

La interna en Buenos Aires, es claramente un enfrentamiento entre partidos. EL PRO por un lado y el radicalismo por el otro. Manes, con el respaldo del Comité Provincia del radicalismo y de los comités distritales, ya teje alianzas con Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. La apuesta será en una avalancha de votos en el interior bonaerense. En el PRO, El alcalde porteño define las listas, ya sin la amenaza de Jorge Macri que bajó su candidatura. La fortaleza del Macrismo está en el Conurbano en donde tiene aun tres intendentes con peso territorial. “Esta interna es parecida a la de la Alianza en 1988 entre Fernández Meijide y De la Rua, dos estructuras partidarias disputándose el liderazgo de la próxima etapa política en la Argentina”. dicen los radicales.

Ituzaingó un mundo aparte

Lo de Ituzaingó es un caso raro e inusual. A semanas del cierre de alianzas en donde aun no se tenia claro las características de las internas, el presidente de la UCR local Pablo Brizuela, apareció en un zoom con el presidente del PRO, Gaston Di Castelnuovo. En ese encuentro en que se anunció “la mesa local de Juntos por el Cambio”, solo se presentaron 2 de los 5 concejales del bloque Macrista.,( Christian Lanaro y Mariano Steininger). Los otros tres, (Gabriel Pozutto, Ezequiel Carrizo y Roxana Galassi) brillaron por su ausencia. ”La presencia del presidente del radicalismo en esa mesa, no representa al partido, Brizuela fue a titulo personal, ya que no tiene mandato de la UCR para sentarse ahí. Esa mesa en realidad es una lista para las internas ” aseguraba la única concejal radical Roxana Galassi en aquel momento. Tenía razón, hoy a solo una semana, la situación cambio “radicalmente”. Brizuela abandonó ese espacio y se encamina a presentar una lista pura radical con Facundo Manes como candidato a diputado nacional

Sorprendió la presencia de Brizuela en un acto del PRO

Las definiciones sobre las condiciones de las primarias y los pisos electorales a los que deberán llegar las listas, es todavía materia de discusiones: los números que oscilan van desde 30% a 15%. En los distritos y listas seccionales se habla de pisos más elevados, como un gesto para respectar el armado territorial de los intendentes y de esa manera evitar que se les complique la configuración de los concejos deliberantes. Los pisos bajos podría funcionar para atraer a nuevos espacios dentro de las listas nacionales. En Criollo: Para las internas locales, la lista que gana pone todos los candidatos ya que será muy difícil llegar al 30 % de los votos de la coalición para incorporar un candidato a la lista definitiva. Frente a este panorama, será una dura interna a todo o nada.